Nintendo détaille les contrôles de Drag x Drive sur Switch 2 en vidéo

Le 14 août prochain, Nintendo sort un jeu comme seul l'éditeur est capable d'en sortir : un concept unique autour d'un sport plutôt confidentiel mais ô combien noble, le basket-fauteuil.Pour jouer, Nintendo a décidé d'utiliser le mode Souris des Joy-Cons 2, cela permet de réaliser les mouvements de son fauteuil et de contrôler toutes les actions du jeu. Et c'est l'objet de la vidéo mise en ligne dans la nuit par Nintendo of America :La vidéo nous explique comment jouer : du côté des mouvements de base, on avance en faisant scroller les deux Joy-Cons ensemble vers l'avant, on recule en les faisant scroller vers soi et on freine avec les gâchettes ZL/ZR. En appuyant sur L+R, on fait une passe à un de ses coéquipiers et on fait le geste de lancer avec le Joy-Con pour tenter de marquer un panier.La vidéo montre qu'on peut jouer en faisant se déplacer les Joy-Cons sur ses cuisses. Il suffit d'une surface relativement plane pour que les manettes glissent et comprennent les mouvements réalisés.Le commentaire indique que les matchs se déroulent dans une arène appelée le Parc où les joueurs du monde entier se retrouvent pour disputer leurs rencontres. Les joueurs s'y regroupent en équipes de 3.Le but du jeu : marquer le plus de points que possible lors des matches d'une durée de 3 minutes. Comme le basket, marquer depuis la zone délimitée au sol par une ligne rapporte deux points, depuis l'extérieur de cette ligne cela rapporte 3 points.Une équipe dispose de 14 secondes pour marquer, sans quoi la balle passera à l'équipe adverse.Pour avoir le plus de chances de marquer, il est recommandé de se rapprocher au maximum du panier, de bien se placer face à lui, et de tirer. Le mode Entrainement permet de voir, en fonction de sa position, quelles sont les chances de marquer.Vous pouvez signaler votre position à vos coéquipiers en secouant le Joy-Con, cela permet de secouer la main dans le jeu. Ce mouvement permet aussi de frapper la main de son coéquipier après un joli panier, ou de lever les bras si on est seul dans la zone.Niveau défense, il suffit de rentrer dans le joueur adverse pour lui piquer la balle. C'est essentiel pour l'empêcher de marquer, et il sera aussi possible de bloquer les tirs en levant les bras une fois placé devant lui près du panier.Sur les côtés, des rampes permettent au fauteuil de prendre son envol et... de dunker ! En manipulant les Joy-Cons vers l'avant puis l'arrière, votre fauteuil peut réaliser une figure dans les airs pour un panier des plus stylés. Ces "super tricks" vous octroieront des mini-bonus (0.2 point), et si vous faites un "amazing trick", alors vous serez crédité d'un bonus de 0.3 point.En levant un Joy-Con, vous allez placer votre fauteuil sur une roue. L'avantage : vous permettre d'être un peu plus haut, c'est ce que Nintendo appelle le "Tilt" dans sa vidéo. Ca permet aussi de passer au dessus d'un adversaire qui ne ferait que lever les bras pour vous empêcher de marquer.Votre fauteuil peut aussi faire un petit saut. Pour ce faire, lever successivement les deux Joy-Cons, cela aura pour effet de faire bondir votre fauteuil, ce mouvement porte le joli nom de "bunny hop", ou... "saut de lapin" en français (on verra ce que la version française de la vidéo nous proposera comme traduction officielle). Cela rapporte d'ailleurs 0.1 point de bonus si vous marquez avec cette technique.En combinant un saut depuis une rampe avec un bunny hop, vous réaliserez un saut arrière. Cela rapporte 0.3 point en cas de point.La physionomie de votre personnage en jeu est importante : vous avez les Gardes, qui sont agiles et rapide. Les Centres sont plutôt forts au tir tandis que les Avants sont équilibrés.Voici les caractéristiques de chacun des personnages :- Gardes : surtout rapides- Centres : équilibrés à tous les niveaux- Avants : forts et précisLes fauteuils et les tenues peuvent être personnalisées avec des couleurs parmi 14 disponibles. Vous pourrez aussi définir votre numéro de maillot, et la texture de votre équipement.Le parc est la zone dans laquelle les joueurs se retrouvent. 12 joueurs peuvent se rassembler à la fois, et deux matches auront lieu en même temps dès que 12 joueurs seront connectés. Tout cela est aléatoire, mais vous pouvez vous isoler dans une partie avec vos amis et vous connecter à eux avec GameChat.Des mini-jeux sont disponibles pour se changer les idées entre deux parties, comme une course, un capture le ballon et bien d'autres activités. Il est possible de jouer à ces mini-jeux en ligne, ou contre l'ordinateur qui dispose de 9 niveaux de difficulté.Avec cette vidéo, Nintendo donne beaucoup d'indications sur ce que proposera Drag x Drive (n'oubliez pas de le prononcer Drag and drive !). Ce jeu de basket-fauteuil sera disponible uniquement sur eShop le 14 août prochain pour 19.99€.Avec ce que Nintendo a indiqué dans cette vidéo, le contenu du jeu est-il de nature à vous intéresser ? Si vous êtes abonné Nintendo Switch Online, un test grandeur nature du jeu vous sera proposé les 9 et 10 août prochains . L'occasion de tester avant d'acheter !N'hésitez pas à confier votre ressenti sur ce jeu pas comme les autres en commentaire ci-dessous, ou sur notre Discord