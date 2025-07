Mario Kart World passe en version 1.2.0 : une mise à jour qui redonne de la place aux courses classiques

Les circuits à trois tours font leur retour

Les COM enfin calmés

Rééquilibrages et nouveautés techniques

Une pluie de correctifs

Dernière mise à jour : Ver. 1.2.0 (publiée le 29 juillet 2025)

Général

Dans « VS Race » (Course VS) du mode « Single Player » (Solo), ajout de « No COM » (Pas de COM) aux règles COM.

Dans « VS Race » (Course VS) des modes « Single Player » (Solo) et « Multiplayer » (Multijoueur), ajout de « Mushrooms only » (Champignons uniquement) aux règles des objets.

Vous pouvez désormais choisir « View Replay » après avoir téléchargé les données fantômes dans « Time Trials ».

Vous pouvez désormais choisir qui regarder lorsque vous assistez à une partie dans « Knockout Tour » et « Balloon Battle » dans « Online Play », « Wireless Play » et « LAN Play ».

Vous pouvez désormais voir le temps d'attente jusqu'au début de la prochaine course ou bataille dans les modes « Jeu en ligne », « Jeu sans fil » et « Jeu en réseau local ».

Lorsque vous utilisez CameraPlay dans les modes « Multijoueur » et « Jeu en ligne », le jeu mémorise désormais la position et la taille du curseur de la caméra jusqu'à ce que le joueur ferme le jeu.

Si vous modifiez le nombre de joueurs, la position et la taille du curseur reviennent à leurs paramètres d'origine.

Sur la carte « Free Roam », lorsque vous rassemblez tous les interrupteurs P, les panneaux ? et les médailles Peach, les couleurs des différents chiffres changent désormais.

Le COM est désormais plus faible dans tous les modes sauf « Battle ».

Le boomerang est désormais moins précis.

La probabilité d'obtenir un champignon triple dash en position basse est désormais réduite lorsque les règles d'un circuit ne sont pas « Frantic ».

Modification de l'ordre d'obtention du bloc ? pour qu'il soit plus élevé que par le passé, lorsque les règles relatives aux objets dans une course sont autres que « Frénétique ».

Ajout d'une animation de roue qui tourne si le joueur appuie trop tôt sur le bouton A (accélération) au moment de démarrer une course en conduisant.

Le joueur ne perdra pas de vitesse même lorsque les roues tournent.

Augmentation de la fréquence d'apparition des circuits de type « lap » dans la sélection lors du choix du prochain circuit dans « VS Race » et les courses sans fil.

Problèmes résolus

Correction d'un problème qui entraînait parfois un affichage incorrect des fluctuations de vitesse dans les courses sans fil.

Correction d'un problème qui faisait que le véhicule restait en suspension dans les airs après avoir sauté d'un half-pipe.

Correction d'un problème qui faisait que, lorsqu'un joueur avait un accident pendant qu'il planait et utilisait Bullet Bill, il sortait du circuit.

Correction d'un problème qui empêchait le pilote de reprendre sa posture initiale lorsqu'un joueur quittait un Rewind alors qu'il était en train de faire du wall riding.

Correction d'un problème qui faisait que l'objet affiché dans l'emplacement d'objet se transformait en autre chose lorsqu'il était utilisé.

Correction d'un problème qui empêchait le joueur de sprinter même lorsqu'il montait sur un Dash Panel en mode « Jeu en ligne ».

Correction d'un problème qui entraînait un affichage incorrect des points dans une course par équipe en mode « Jeu sans fil ».

Correction d'un problème qui rendait parfois les commandes inutilisables dans l'écran de menu après que le joueur ait été éliminé dans « Balloon Battle » en mode « Jeu sans fil ».

Correction d'un problème où un médaillon Peach disparaissait parfois lors d'un retour en arrière dans le mode « Free Roam ».

Correction d'un problème où les commandes étaient parfois inopérantes lorsque le joueur pointait le curseur sur son propre personnage ou parcours et appuyait sur A sur la carte « Free Roam ».

Correction d'un problème qui rendait parfois les commandes inutilisables lorsque le joueur quittait une mission en mode « Free Roam » juste avant d'entrer dans un tuyau.

Correction d'un problème qui faisait glisser le joueur à travers des blocs de glace dérivants autour de « Sky-High Sundae ».

Correction d'un problème qui bloquait le joueur à l'extérieur d'une rampe à gauche et à droite juste après le début de « Airship Fortress ».

Correction d'un problème qui empêchait le joueur d'avancer dans « Bowser's Castle » lorsqu'il se retrouvait coincé dans la clôture.

Correction d'un problème qui empêchait le joueur de planer et le faisait tomber dans le vide lorsqu'il utilisait un Bullet Bill dans « Bowser's Castle ».

Correction d'un problème qui faisait sortir le joueur du parcours lorsqu'il utilisait un Mega Mushroom dans le dernier virage de « Whistlestop Summit ».

Correction d'un problème qui empêchait le joueur de sortir de l'endroit où il était tombé d'une voie ferrée lorsque la fonction « Direction intelligente » était activée dans « Whistlestop Summit ».

Correction d'un problème qui faisait glisser le joueur à travers le sol sur une rampe près de l'arrivée dans « Choco Mountain ».

Correction d'un problème qui bloquait le joueur sur un bloc lorsqu'il utilisait un Bullet Bill sur la route menant à « Choco Mountain ».

Correction d'un problème qui empêchait le joueur de se dégager d'une planche de bois posée sur la route lorsqu'il lançait une carapace verte sur la route entre « DK Spaceport » et « Whistlestop Summit ».

Correction d'un problème qui entraînait parfois un classement incorrect dans les courses sans fil de « Dino Dino Jungle ».

Correction d'un problème où le joueur pouvait rester coincé à l'arrière d'une feuille lorsqu'il utilisait une balle Bill dans « Acorn Heights ».

Correction d'un problème où le joueur ne pouvait pas passer à travers un vase placé sur la route dans « Shy Guy Bazaar » lorsqu'il utilisait un Boo.

Correction d'un problème où le joueur pouvait passer à travers le plafond dans « Dry Bones Burnout ».

Correction d'un problème qui empêchait parfois le joueur de lancer une carapace rouge au premier tour dans « Moo Moo Meadows ».

Correction d'un problème qui empêchait l'affichage d'une partie des effets liés à la transformation du pont lorsque le joueur se dirigeait vers « Rainbow Road ».

Correction d'un problème qui faisait passer le joueur à travers le sol sur la route entre « Starview Peak » et « Sky-High Sundae ».

Correction d'un problème qui empêchait certaines boîtes d'objets d'apparaître dans « Wario Shipyard ».

Correction d'un problème qui faisait glisser le joueur sous un rocher près de l'arrivée de « Wario Shipyard ».

Correction d'un problème qui faisait sortir le joueur du circuit lorsqu'il utilisait un méga champignon dans un virage à l'intérieur de « Wario Stadium ».

Correction d'un problème qui faisait que le joueur restait coincé dans un arbre au milieu d'un raccourci s'il avait activé la « direction intelligente » lorsqu'il se rendait de « Starview Peak » à « Dandelion Depths » dans « Ice Rally » de « Knockout Tour ».

Nintendo vient de déployer la version 1.2.0 de Mario Kart World, et le moins que l'on puisse dire, c'est que certains de ses changements étaient très attendus. En plus de corriger une longue série de bugs, cette mise à jour signe un retour en grâce des circuits classiques à trois tours, tout en rééquilibrant l’intelligence artificielle des autres pilotes contrôlés par la console du jeu. Pour les pilotes frustrés par certains choix de design depuis le lancement, disons que c’est un petit virage en faveur des attentes de la communauté.L’une des critiques les plus récurrentes de Mario Kart World depuis sa sortie concernait la raréfaction des circuits traditionnels à trois tours, remplacés par de nombreux segments de liaison que certains trouvaient peu engageants. Nintendo avait même supprimé une astuce permettant aux joueurs de les éviter en sélectionnant "aléatoire" en ligne. Avec cette mise à jour, la fréquence d’apparition des circuits de type "lap" dans les sélections de courses VS et sans fil a été augmentée, y compris en ligne.Ce changement pourrait bien raviver l’intérêt des joueurs ayant levé le pied depuis quelques semaines, d’autant plus que cela répond directement à une demande largement exprimée par la communauté. La fonction "aléatoire" retrouve ainsi son utilité, sans passer par des détours involontaires imposés par le design initial, et même si on comprenait l'intention de Nintendo de plus exposer les joueurs aux tronçons de jonction entre deux circuits, un meilleur équilibre devrait satisfaire tout le monde.Autre changement à noter : les pilotes contrôlés par l’IA sont désormais moins agressifs, sauf en mode Battle. Terminé (ou presque) les adversaires qui enchaînent les tricks et bombardent à la carapace dès le premier virage. Cette modification vise notamment à rendre les modes Grand Prix et Knockout moins punitifs à 150cc. Il faut dire que la violence des courses en 150cc nous faisait finalement douter de la possible arrivée d'un mode 200cc, peut-être celui-ci finira-t-il par arriver à l'occasion d'une future mise à jour.Le boomerang, qui faisait mouche de manière quasi-systématique, est désormais moins précis, et la distribution des objets a été révisée : les triple champignons Dash deviennent plus rares quand vous êtes en fin de classement, si la course ne suit pas des règles "frénétiques".Côté fonctionnalités, plusieurs ajouts améliorent la lisibilité et la fluidité du jeu, comme la possibilité de voir le temps d’attente avant la prochaine course ou de sélectionner précisément un joueur à suivre en spectateur. Sur la carte Balade, un code couleur permet maintenant de visualiser les objets déjà collectés en intégralité. C'est loin d'être suffisant pour nous car on attend encore beaucoup mieux pour pouvoir parcourir le monde un peu moins au hasard dans l'espoir de dégoter médailles et blocs ?.La liste des bugs corrigés est longue et montre que Nintendo a écouté ses joueurs... et les a observés aussi pour adapter son jeu aux usages.On y trouve notamment la suppression de nombreux problèmes de collision (pièges invisibles, véhicules coincés, sorties de piste injustes), des corrections sur des effets graphiques manquants, ou encore une meilleure stabilité des commandes dans des contextes précis comme les missions Balade, ou en batailles en sans fil local.Ci-dessous, on vous propose une traduction automatisée des notes de version que vous pourrez retrouver en version originale ici Plusieurs autres problèmes ont été corrigés afin d'améliorer l'expérience de jeu.Alors ? Convaincu de relancer Mario Kart World dès aujourd'hui' ? Nous, on a hâte de pouvoir découvrir ces changements, et de voir si cela améliore en effet la disponibilité de courses à 3 tours. Vous pouvez nous en parler en commentaire ci-dessous, ou nous rejoindre sur notre serveur Discord Sources : Kotaku