EA Sports FC 26 sur Switch 2 : la parité confirmée avec les versions PS5 et Xbox

La Switch 2 traitée comme une vraie console "next-gen"

« EA confirme que la version du jeu pour le Nintendo Switch 2 aura parité avec celle disponible pour la génération actuelle de consoles (PS5 et Xbox Series). »

Une refonte profonde pour un jeu plus moderne

Un alignement que les joueurs attendaient

Sortie prévue le 26 septembre, accès anticipé le 19

Bonne nouvelle pour les fans de foot sur console Nintendo : EA Sports FC 26 sur Nintendo Switch 2 sera techniquement équivalent aux versions PS5, Xbox Series et PC. C’est ce qu’a confirmé Electronic Arts dans une publication officielle parue plus tôt cette semaine, et relayé par plusieurs médias. Après des années de versions minimales sur Switch, la nouvelle génération semble bel et bien faire entrer EA dans la cour des grands chez Nintendo.Sur son site officiel , dans le texte qui explique les nouveautés de gameplay du jeu, EA indique :Le doute planait depuis l’annonce du jeu le 16 juillet dernier sur notre site ( notre news ), mais c’est désormais officiel : EA Sports FC 26 offrira sur Switch 2 les mêmes fonctionnalités et le même gameplay que sur les machines dites « current gen ».La publication précise que plusieurs fonctionnalités sont « exclusives aux consoles de nouvelle génération (PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2) et au PC ». Cela inclut notamment les préréglages de gameplay « Authentique » et « Compétitif », les nouvelles animations, les archétypes, et les événements en ligne dans FUT.Un tweet relayé par le compte brésilien @necrolipe l’a confirmé en ces termes :L'expérience proposée repose sur des bases revues en profondeur, avec des dribbles plus réactifs, des animations rapprochées du corps du joueur, un nouveau positionnement des gardiens basé sur l’apprentissage automatique et une panoplie de nouvelles options tactiques. Les modes Carrière et FUT s’enrichissent avec des scénarios dynamiques et des archétypes permettant de personnaliser les avatars dans Clubs ou en solo.Il est temps de vous proposer de découvrir la nouvelle bande-annonce de gameplay mise en ligne le 22 juillet par EA sur YouTube :Après des années marquées par les "Legacy Editions" limitées sur Switch, FC 26 poursuit l’effort engagé depuis FC 24 pour proposer une véritable parité technique. Si la version classique Switch recevra également le jeu, c’est bien la Switch 2 qui bénéficiera de l’ensemble des nouveautés.C'est une façon pour EA de rassurer les joueurs Nintendo, laissés de côté lors des précédentes itérations de son jeu de foot, et montre qu’il est désormais prêt à miser sur la Switch 2 au même titre que les consoles concurrentes, grâce à la puissance de la nouvelle machine par rapport à la génération précédente.Rendez-vous est pris le 26 septembre 2025 pour la sortie officielle, ou dès le 19 septembre pour les joueurs ayant opté pour l’Édition Ultimate. Cette année, la jaquette met à l’honneur Jude Bellingham et Jamal Musiala pour l'édition standard, et Zlatan Ibrahimović pour la version Ultimate.Espérons que cette parité technique annoncée se traduira aussi par une stabilité et une fluidité à la hauteur sur la console de Nintendo, mais ça il est encore un peu tôt pour le dire et il faudra se confronter au jeu sur la Switch 2 à sa sortie pour voir si le moteur du jeu est bien optimisé pour la machine !Ferez-vous partie de ceux qui joueront à EA Sports FC 26 sur Switch 2 au lieu d'une autre machine — on sait à quel point le jeu est un incontournable pour une majorité de joueurs sur Playstation 5 ! Vous pouvez nous en parler en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord On termine en précisant que sur Switch 2, Electronic Arts a choisi une cartouche de type "Carte clé de jeu" pour EA Sports FC 26.Sources : Gamereactor