Story of Seasons: Grand Bazaar arrive sur Switch le 27 août prochain.

Ne faites pas la moue si vous vous dites : encore un Story of Seasons qui est un copier-coller des autres opus ! Nous sommes face à un remaster qui garde sa filiation avec le titre d’origine sur DS remontant à 2011, mais avec quelques améliorations graphiques bienvenues.

Direction la campagne pour une arrivée au sein de village de Zephyr Town, qui a bien besoin d’une petite aide pour ranimer son marché autrefois très animé, d’où accouraient des acheteurs du monde entier, mais désormais tombé en désuétude. Retroussez-vous les manches pour exploiter votre ferme, récolter et vendre vos productions afin de redynamiser le bazar de la ville, élever les animaux au style toujours aussi Kawai ! Et bien évidemment, Story of Seasons vous demandera de soigner vos relations avec les habitants du village avec peut-être la possibilité de vous trouver une compagne ou un compagnon.

Graphiquement, c’est coloré et bien supérieur aux possibilités de la DS de l’époque et même de la 3DS, les ventes au marché semble assez dynamiques, l’histoire originale a été enrichie, de nouveaux personnages ont été intégrés et nous bénéficierons d’un doublage intégrale des scènes clés en anglais et en japonais (le français sera disponible uniquement pour le texte), de quoi séduire un public un peu plus large. On note quelques nouvelles mécaniques comme le saut, la personnalisation des stands pour renforcer l’attractivité de votre commerce et augmenter vos ventes. Au fur et à mesure que les ventes de votre étal apporte un nouveau dynamisme au bazar de la ville, vous aurez accès à de nouveaux biens et services.