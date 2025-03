[Nintendo Direct] Rhythm Paradise Groove annoncé sur Switch pour 2026

Rhythm Paradise Groove - Sortie en 2026 (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

La série musicale culte de Nintendo prépare son grand retour : Rhythm Paradise Groove a été annoncé lors du Nintendo Direct du 27 mars 2025 . Ce nouvel épisode sortira sur Nintendo Switch en 2026.Voici la vidéo de l'annonce du jeu extraite du Nintendo Direct :Après plus de dix ans d'absence, Rhythm Paradise promet de faire vibrer les joueurs avec une toute nouvelle sélection de mini-jeux rythmés. Fidèle à l’esprit décalé de la licence, cet opus mettra une fois de plus à l’épreuve notre sens du timing, au son de musiques inédites produites par Tsunkuo, compositeur emblématique de la série.Nintendo n’a pas encore précisé le nombre de mini-jeux inclus ni les modes disponibles, mais les premières images dévoilées laissent entrevoir un retour aux sources comme on les aime. On y retrouve le style visuel simple et coloré, couplé à une ambiance sonore toujours aussi entraînante. On avait adoré le dernier jeu sorti sur Nintendo 3DS en 2017, on avait alors évoqué le côté fou et ingénieux de ses 100 mini-jeux En attendant d’en savoir plus, la perspective de retrouver un jeu aussi unique que Rhythm Paradise sur Switch a de quoi réjouir les amateurs de gameplay musical bien calibré. Reste maintenant à patienter jusqu’à 2026 pour taper du doigt au bon moment sur nos Joy-Cons, en rythme bien sûr.Source : Nintendo Direct du 27 mars 2025