[Nintendo Direct] un nouveau jeu Tomodachi Life : Une vie de rêve annoncé sur Switch pour 2026

Tomodachi Life : Une vie de rêve - Sortie en 2026 sur Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

​Lors du Nintendo Direct du 27 mars 2025, Nintendo a annoncé le retour de la série Tomodachi Life avec Tomodachi Life : Une vie de rêve, prévu pour 2026 sur Nintendo Switch. Ce nouvel opus invitera encore une fois les joueurs à créer des Mii à l'image de leurs amis, de leur famille ou de toute autre personne, puis de partager leur quotidien sur une île.Les interactions entre les Mii seront de nouveau au cœur de l'expérience, avec leurs lots de situations variées et parfois loufoques et inattendues. Les joueurs pourront également visiter les rêves de leurs Mii, nous explique la bande-annonce que vous retrouverez plus loin.​Pour mémoire, le précédent volet, "Tomodachi Life", était sorti en 2014 sur Nintendo 3DS, proposant déjà une expérience sociale unique avec les Mii, on l'avait gentiment qualifié d'"OVNI du jeu vidéo" dans notre test à l'époque Nul doute que ce nouvel épisode enrichira cette formule en exploitant les capacités de la Switch... plus de 10 ans après cet opus qui avait connu un joli succès à l'époque sur la portable double-écran de Big N.La sortie de "Tomodachi Life : Une vie de rêve" est prévue pour 2026. En attendant, vous pouvez visionner la bande-annonce officielle ci-dessous pour un aperçu de ce qui vous attend :​Que pensez-vous de ce retour de Tomodachi Life ? Un jeu avec les Mii a-t-il encore ses chances en 2026 ? Partagez vos impressions et votre avis en commentaire ci-dessous, ou sur notre Discord Source : Nintendo Direct du 27 mars 2025