Tout savoir sur la version 10.0.0 de Splatoon 3

L'annonce fracassante que nous vous dévoilions sur PN mardi dernier a suscité un réel engouement pour les fans de la série avec l'annonce notamment d'un spin off intitulé Splatoon Raiders.Si aucune date n'a encore été annoncée pour cet épisode, Nintendo nous dévoile du concret avec une mise à jour conséquente pour Splatoon 3 disponible dès ce matin ! Voici la plupart des détails de la mise à jour passant le jeu en version 10.0 :Les mises à jour suivantes ont été effectuées lors du jeu sur Nintendo Switch 2 :Amélioration des graphismesRendu à l'écran des mouvements plus lisse dans les domaines suivants :SplatsvilleInkopolisCarré d'InkopolisGrand festivalDans Salmon Run, les animations de salmonid sont lissées même lorsqu'il y a un grand nombre de salmonids dans la scèneAnimations lissées pour certains personnages, comme les médusesAnimation changée qui s'affiche en bas à droite de l'écran lors du changement de scènesAugmentation de la résolution des images stockées dans l'album Nintendo Switch 2 lorsque les écrans sont capturés à l'aide du mode photo ou du bouton de capture sur le contrôleurLes mises à jour suivantes ont été effectuées pour le jeu sur Nintendo Switch :Certains éléments à l'extérieur de la scène et sans rapport au combat s'affichent désormais lors de la lutte contre les zones SPLAT / Contrôle de la tour / Rainmaker / Clam BlitzEn mode Recon, tous les éléments s'afficheront comme ils l'ont été jusqu'à présentToutes les autres modifications ci-dessous s'appliquent à la fois à Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch :Modifications du multijoueur :Ajout d'un nouveau niveau : le passage inférieur d'oursinAjout de 30 nouvelles armes dans le cadre de la collection Splatlands – Barazushi / Emberz.Les spécifications pour certaines armes principales ont changé.Les spécifications pour certaines sous-armes ont changé.Les spécifications pour certaines armes spéciales ont changé.Les joueurs peuvent vérifier leur puissance d'arme actuelle de la série pour chaque arme en appuyant sur le bouton ZL sur l'écran de l'équipement pour afficher les détails de l'arme.La puissance d'armes de la série réinitialise chaque fois que la saison change, mais la valeur la plus élevée que les joueurs ont réalisé sera enregistrée dans Splatnet 3.Après la fin de la bataille, vous pouvez consulter les surnoms et les identifiants réels des joueurs (la chaîne de chiffres et de lettres commençant par #) sur les écrans pour vérifier les résultats, tels que le menu de match et le terminal du lobby.Pour les classements X, les surnoms et les identifiants réels des joueurs s'afficheront.Modifications de Splatnet 3 :Les neuf meilleurs des joueurs s'affichent désormais.Les notifications de Splatnet 3 s'affichent désormais dans la zone de notifications dans l'application Nintendo Switch.De nombreux correctifs permettent également d'entériner les bugs existants du jeu. Avec cette mise à jour majeure, Nintendo tient ses promesses et apporte un réel suivi conséquent à ses jeux. Alors selon vous, quels sont les autres jeux méritant de telles mise à jour ? N'hésitez pas à venir en discuter en commentaires et sur notre Discord Source : site officiel via MyNintendoNews