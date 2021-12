Second trailer pour Shikabanegurai no Boukenmeshi

Nippon Ichi Software semble nous avoir concocté un nouveau titre assez farfelu. Car si nous restons sur un classique RPG tactique avec déplacement sur une grille lors des phases de combat et exploration de donjons, les développeurs ont mis un soin tout particulier pour étoffer le système de création de personnages (cheveux avant et arrière, voix, visage, métier, couleurs, avec des modifications en cours d'aventure en fabriquant et en utilisant certains objets) et mettre en avant une fonctionnalité clé du jeu : « La cuisine ».



Depuis Breath of the Wild, on a clairement l'impression que préparer sa nourriture devient aussi importante que de massacrer du Gobelin. C'est normal, il faut bien se nourrir pour récupérer de la force et aller se battre. On sent clairement que cette réflexion a constitué le fil rouge de cette aventure car nous débutons avec un groupe d'aventuriers qui effectivement vont rapidement crever de faim. Pas le choix, il faut prendre et manger tout ce que l'on peut trouver, même les restes des créatures éventrés par leur soin.



Votre mission est donc simple : collectez tout ce que vous pourrez, matériaux, trésors, mais surtout de quoi vous nourrir pour vous requinquer. Allez hop, un petit sandwich de patte de lézard. En mangeant de tout, vous devenez plus fort ! Une raison de plus pour trucider quelques boss. Vous serez donc amener à manger de tout, du délicieux au plus répugnant et tous les stades intermédiaires. Vos personnages vont donc acquérir des compétences et des status différents, à vous de trouver votre combinaison préférée.



■ Système : Survie – Dungeon Diving x Survival

Vous pouvez vous déplacer librement sur la carte, récolter des plantes et des minéraux, ainsi que combattre des monstres pour obtenir leur viande. Plus vous vous enfoncez dans le donjon, plus les monstres deviennent forts, mais meilleurs sont les matériaux que vous pouvez trouver (y compris en nourriture). N'oubliez jamais que les deux éléments les plus importants de votre quête sont la recherche de nouvelles calories et répondre à vos besoins d'hydratation.





Lorsque vous montez les étages du donjon, un grand nombre de monstres peuvent vous entourer. Utilisez vos connaissances, votre expérience et vos objets pour vous frayer un chemin et survivre. Les donjons sont habités par une grande variété de monstres. De temps en temps, vous pouvez rencontrer des types spéciaux étiquetés "Elite" ou "Unique". Comme ces monstres ont des caractéristiques et des résistances différentes de celles des types normaux, vous risquez d'être blessé si vous agissez de manière imprudente... Mais vous pouvez gagner beaucoup de points d'expérience en les battant, et à leur mort, ils relâcheront avec un taux plus élevé des ingrédients rares, alors affrontez-les si vous pensez en être capable.







Explorer peut signifier trouver des matériaux utiles pour poursuivre votre aventure, mais selon les mouvements que vous faites, vous épuiserez vos « calories » et votre « hydratation ». Lorsque vos calories et votre hydratation atteignent un état critique, vous aurez du mal à vous battre. Combattre des monstres et les manger, manger et explorer : veillez à ce que votre régime alimentaire d’aventurier soit équilibré !

L'exploration du donjon est un processus d'essais et d'erreurs répétés. Utilisez vos erreurs fatales comme nourriture pour votre prochaine plongée dans le donjon.

La clé de votre aventure est votre campement.

Chaque fois que vous passez à l’étage suivant dans un donjon, vous pouvez vous reposer. Préparez-vous à affronter les ennemis à venir en cuisinant avec les matériaux que vous avez récoltés et en améliorant vos armes.

■ Système : Bataille – Mangez, faites pousser, et procurez-vous des ingrédients !

Une fusion entre le jeu de survie consistant à vivre dans un environnement hostile et le jeu de simulation RPG consistant à diriger et entraîner vos unités !

Dès que vous touchez un monstre sur la carte, vous êtes propulsé dans le combat. Les batailles se déroulent sur un système de stratégie RPG basé sur une grille. Les tours se déroulent en fonction de celui qui a le plus de vitesse sur le champ de bataille. Les calories et l’hydratation seront également utilisées pendant les batailles, alors assurez-vous de prendre des décisions judicieuses.

De la viande de monstre comme source d’énergie ? Changez le cours de la bataille en mangeant des ingrédients !

A chaque mise à mort d'une créature, vous allez récupérer différents ingrédients issus des restes de cette créature. En les mangeant, vous reconstituez vos calories et votre hydratation, mais vous bénéficiez également d’une amélioration de votre statut pendant un temps limité.

Et si vous serviez à vos ennemis un petit entremet empoissonné ?

Un côté amusant du titre est que vous pouvez donner à manger à vos adversaires divers aliments qui pourraient les rendre malades et les affaiblir. Bon, on se regarde la nouvelle bande-annonce dévoilée il y a quelques heures.







Shikabanegurai no Boukenmeshi : quand Overcooked nous propose un dîner parfait ou un cauchemar dans le chaudron !

Vous pouvez cuisiner des « Plats » en combinant plusieurs matériaux qui amélioreront les statuts de vos aventuriers. Si un personnage a une « compétence culinaire » élevée, les plats auront de meilleurs effets malgré la même recette.

L’utilisation des matériaux comme objets à consommer et à améliorer, ou pour augmenter vos statistiques de base, dépend de votre expérience et de votre jugement. Il existe plus de 50 recettes d’aliments qui égayeront vos aventures. Essayez différentes combinaisons pour créer de nouveaux aliments !

- Ragoût de viande : Un ragoût avec de gros morceaux de viande de monstre. Le héros Desh adore ce plat de viande classique.

- Brochette d’insectes rôtis : Parfois, il y aura des aliments « créatifs » sur la table des aventuriers.





Si vous aviez manqué le premier trailer de ce jeu, le voici.



Derrière ce concept prêtant à sourire, on retrouve la patte graphique de Takehito Harada, bien connu pour son travail de design des personnages de la série Disgaea, Labyrinth of Refrain : Coven of Dusk, et The Witch and the Hundred Knight. Logique, c'est Nippon Ichi Software qui est aux commandes de ce titre.Survivez dans le donjon !Lorsque le chef de votre groupe d'aventure meurt, vous perdez les niveaux que vous avez gagnés et les ingrédients que vous avez collectés. Les recettes et l'équipement débloqués seront conservés, mais vous devrez recommencer et affronter le donjon depuis le début.Le titre veut clairement se montrer comme un RPG de survie et de stratégie.On vous suggère carrément de tout mettre dans votre bouche : les reste d'un ennemi, une herbe que vous venez de ramasser ou même être résolument anthropophage : si un membre de votre équipe, même un ami, vient de mourir au combat, bouffez le !Vous pouvez modifiez la difficulté du jeu au départ ou en cours de route. En cas de défaite, vous revenez au niveau 1 (un côté die and retry), mais si vous choisissez la difficulté cauchemardesque, c'est la mort permanente qui vous accompagne durant votre aventure. Du challenge pour tous les joueurs, du simple curieux ou hardcore gamer.L'art culinaire devra donc être au diapason de votre courage dans le combat. Enfilez sur votre épée une brochette d'ennemis ou préparer des brochettes de différents aliments seront donc des actions aussi importantes.Pour ceux qui ont une phobie des insectes ou qui ne peuvent visuellement supporter les choses les plus dégoûtantes que vous seriez amené à ingurgiter au sein de ce jeu, les développeurs proposent une option : vous pouvez activer ou de désactiver des "censeurs" qui noircissent les choses qui pourraient être difficiles à regarder. Il faut reconnaître que le plat ci-dessus serait impossible à avaler à notre niveau.Si tout se passe bien, Shikabanegurai no Boukenmeshi sera donc disponible au Japon le 27 janvier 2022. Pour le moment, aucune traduction ou commercialisation occidentale n'est envisagée, tout dépendra de l'accueil critique et commercial du titre. Si vous maîtriser le japonais, vous pourrez vous le procurer sur le site Play-Asia notamment. Vous pouvez faire un petit tour sur le site officiel du jeu pour consulter d'autres images.