C'est déjà Noël pour les éditeurs : Splatoon 3 et Shin Megami Tensei V ouvrent le bal

C'est Noël pour Splatoon 3

L'équipe de Splatoon 3 souhaite de bonnes fêtes à tous les Inklings et Octalings ! pic.twitter.com/n1WVI5LFnx — Splatoon France (@Splatoon_FRA) December 21, 2021

Shin Megami Tensei V

Jack Frost et ses amis vous souhaitent d'excellentes fêtes de fin d'année, hee-ho ! #SMT5 pic.twitter.com/5lzIMxG8qF — Nintendo France (@NintendoFrance) December 22, 2021

A suivre :)

Galerie images 23/12/2021

L'équipe artistique du jeu Splatoon 3 nous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année avec une nouvelle illustration pour le jeu qui fera couler beaucoup... d'encre en 2022 :Avec une sympathique illustration, Jack Frost et ses amis nous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année : comme c'est gentil !On ne manquera pas d'ajouter ici les clins d'oeil des studios et éditeurs à l'approche de Noël ! D'ici là, Joyeuses Fêtes à tous !