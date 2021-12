[DISCORD] Concours pour Noël : 100€ de cartes cadeaux à gagner !

Ce n'est pas Noël tous les jours, et on avait terriblement envie de marquer le coup. Sur notre serveur Discord, on vous offre la chance de gagner l'un des quatre lots mis en jeu à l'occasion d'un concours de Noël spécial réservé à notre communauté.Pour participer, c'est très simple : venez sur notre serveur Discord , rejoignez-nous en acceptant les conditions de participation si vous n'étiez pas encore membre de notre serveur, et validez votre participation au concours dans le canal dédié sobrement intitulé #concours. Simple, non ?Vous pourrez gagner l'un des 4 lots suivants :- 1e prix : une carte cadeau de 25 €- 2e prix : une carte cadeau de 25 €- 3e prix : Une carte cadeau de 25 €- 4e prix : Une carte cadeau de... 25 € (on sait, vous ne vous y attendiez pas !)Ces cartes de 25 € seront des cartes Nintendo eShop... Histoire de vous laisser tenter par les innombrables promos disponibles dans le catalogue de jeux indépendants actuellement en ligne !Le concours prendra fin le dimanche 2 janvier 2022 à 23h59 et les gagnants ensuite contactés en début de semaine ! Le concours est ouvert à tous les membres de notre serveur Discord disposant d'un compte Nintendo européen pour valider leur carte cadeau. Les membres de l'équipe de Puissance Nintendo (équipe News et équipe Tests) ne sont pas éligibles.Bonne chance à tous et Joyeuses Fêtes de fin d'année !Source : Discord bien sûr :)