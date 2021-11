[#SessionPN] You've got an invitation to join Smash, ce samedi dès 21h !

Une soirée où se rencontrent des joueurs de tous niveaux

Comment participer ?

La SessionPN, c’est aussi en livestream !

Ce samedi, Sora signe son arrivée dans la SessionPN. Le personnage DLC du jeu arrivé le mois dernier comptera parmi le roster pour la toute première fois dans la SessionPN. L’occasion pour beaucoup de reprendre la manette lors d’une soirée accessible où se rencontrent joueurs confirmés et débutants (certains n’ayant pas encore obtenu tous les personnages du jeu). Notez que cette fois-ci, la session se déroulera sans les objets.Si ces quelques lignes vous ont donné envie, alors vous vous demandez sûrement comment participer à la SessionPN de samedi. Pour ce faire, c’est très simple. Il vous suffit simplement de rejoindre notre serveur Discord , puis de vous rendre sur le canal #sessionpn où toutes les informations nécessaires seront délivrées en amont de la soirée.Si vous ne pouvez pas nous rejoindre ou que vous souhaitez vous délecter un peu de l’ambiance agréable de la soirée avant de nous rejoindre, tout cela est possible. Il vous suffit de vous rendre sur notre chaîne Twitch où une diffusion en direct sera assurée. Et si vous ne pouvez ou ne voulez pas nous rejoindre en appel vocal, vous pouvez toujours interagir avec nous via un canal textuel sur le serveur Discord.