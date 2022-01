SessionPN : Menez votre enquête à bien pour débuter l'année

Among Us ouvre l’année 2022

Pour changer de notre traditionnel Mario Kart 8 Deluxe avec lequel on aime bien commencer (et aussi finir) l’année, c’est cette fois-ci avec Among Us que l’on a choisi de lancer les hostilités en 2022, avant de revenir toutes les deux semaines sur des jeux différents.Si vous cherchez des compagnons pour jouer toute une soirée à Among Us (soirée durant laquelle des joueurs de tous niveaux se retrouvent pour partager ensemble un moment convivial), alors la SessionPN est faite pour vous. Afin de profiter de cette soirée, il vous suffit juste de vous rendre sur le Discord de PN et de vous rendre sur le canal #session-pn.Si l’on ne sait pas encore si celui-ci sera assuré sur la version PC ou Switch du jeu (tout le monde n’ayant pas le matériel requis pour streamer depuis la version Switch parmi les organisateurs), la SessionPN est aussi un rendez-vous que l’on vous propose de suivre sur Twitch, sur la chaîne de PN.