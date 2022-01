SessionPN : On se retrouve sur Super Smash Bros. Ultimate samedi

Super Smash Bros. Ultimate de retour en 2022

Comment participer ?

La SessionPN, c’est aussi en livestream !

Avec ou sans objets en fonction de vos envies (parce que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas !), la rédaction de Puissance Nintendo vous invite à venir jouer avec nous à Super Smash Bros. Ultimate ce samedi, à partir de 21h.Afin de jouer avec nous, il vous faut rejoindre le serveur Discord de PN et de vous rendre sur le canal #sessionpn où toutes les informations relatives à la session vous seront données. Que vous soyez présent(e) en vocal ou en textuel, c’est à vous de voir.Si vous ne pouvez pas jouer avec nous ou que vous souhaitez suivre le vocal et réagir avec nous sans nous y rejoindre, la SessionPN sera retransmise en direct sur notre chaîne Twitch