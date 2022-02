SessionPN : Préparez-vous à sortir les rouleaux ce samedi avec Splatoon 2

Sortez les armes et rendez-vous samedi !

Comment participer ?

La SessionPN, c’est aussi en livestream

En attendant la sortie programmée cette année d’un certain Splatoon 3, l’équipe de Puissance Nintendo vous propose de ressortir la cartouche du dernier opus en date de la série pour une soirée conviviale. On vous donne donc rendez-vous dès samedi à 21h pour jouer avec nous.Pour jouer avec nous il vous suffit de rejoindre notre serveur Discord et de vous rendre sur le canal #sessionpn. Rien de plus simple ! Que vous soyez en vocal ou en textuel, nous sommes ouverts à tous.Pour permettre au plus grand nombre de suivre la soirée, nous vous proposons également une diffusion en direct sur Twitch. L’équipe organisatrice de la SessionPN tient d’ailleurs à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Twitch, et nous vous en sommes très reconnaissants.