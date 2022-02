SessionPN : Mario Kart 8 Deluxe est à l'honneur samedi

Préparez-vous à fouler l’asphalte

Comment participer ?

La SessionPN, c’est aussi en livestream !

Même s’il n’a pas encore reçu sa première vague de circuits additionnels , on a décidé de relancer Mario Kart 8 Deluxe ce week-end pour la prochaine SessionPN. En alternance entre les modes course et bataille pour varier les plaisirs, on vous propose de jouer avec nous sur un jeu qui n’a pas perdu de son charme à l’aube de son cinquième anniversaire sur Switch.Si vous souhaitez jouer avec nous pour quelques parties (ou même pour la soirée entière), il vous suffit de rejoindre notre serveur Discord et de vous rendre sur le canal #sessionpn. Ensuite au cours de la session, libre à vous de nous rejoindre en vocal ou non, on ne vous oblige à rien.Si vous ne pouvez pas nous rejoindre parce que vous n’avez pas le jeu ou ne pouvez pas venir jouer avec nous, on vous propose de suivre tout de même l’événement diffusé en direct sur Twitch . C’est aussi un moyen pour vous d'interagir avec nous même si vous ne souhaitez/pouvez pas rejoindre le canal vocal sur Discord.