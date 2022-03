SessionPN : Venez jouer avec nous à Among Us ce samedi, 21h

There is an imposter Among Us

Comment jouer avec nous ?

#SessionPN - Among Us - Nintendo Switch 03/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La SessionPN, c’est aussi en livestream !

Trouvez l’imposteur avant qu’il ne vous élimine ou tuez tous les joueurs avant qu’ils ne découvrent votre véritable identité. Le concept ne change pas, mais toujours est-il qu’il reste plaisant de revenir sur Among Us. Alors on s’est dit que l’on pourrait vous le proposer pour ce week-end à l’affiche de la prochaine SessionPN.La SessionPN est l’occasion pour vous d’avoir un lien, un contact avec certains membres de l’équipe de Puissance Nintendo, et de profiter d’un temps de rupture pour jouer avec nous et d’autres membres du serveur Discord. Pour jouer avec nous, il faut de ce fait rejoindre notre serveur Discord et de vous rendre sur le canal #SessionPN.Si vous n’avez pas le jeu (pourtant il est disponible gratuitement sur mobile) et ne pouvez pas jouer avec nous, on vous propose de suivre cette soirée en direct sur Twitch. Pour suivre cette diffusion, il vous suffit de suivre sur notre chaîne sur la plateforme.