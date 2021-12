Liste des jeux les plus téléchargés sur l'eShop au Japon en 2021

Chaque mois, Nintendo publie la liste des jeux les plus demandés sur l'eShop. Et à l'approche de cette fin d'année, l'heure est aux rétrospectives, à l'instar de notre grande rétrospective Nintendo 2021 mise en ligne en début de semaine. De son côté, Nintendo n'est pas en reste et nous propose de retrouver sur son site japonais le top 30 des jeux les plus téléchargés sur l'eShop.





Au Japon, ce n'est pas vraiment une énorme surprise, c'est Monster Hunter Rise qui a eu les faveurs des joueurs et qui s'impose donc en tête de ce classement. Si Among Us et Pokémon terminent le podium, c'est un jeu qui n'est pas disponible en Europe qui est en 4e position de ce classement : il s'agit du jeu Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! De Konami, un party-game commercialisé en octobre 2020 et qui s'est déjà vendu à plus de 3 millions d'exemplaires (une statistique qui remonte à l'été dernier).







Entre les incontournables et autres indétrônables des charts, le top 30 des ventes Switch de 2021 au Japon nous réserve quelques surprises pour une liste assez éclectiques. Sans plus attendre, voici la liste du top japonnais de 2021 :





1. Monster Hunter Rise

2. Among Us

3. Pokemon Diamant Etincelant

4. Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!

5. Pokemon Perle Scintillante

6. Human: Fall Flat

7. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

8. Mario Kart 8 Deluxe

9. Minecraft

10. Super Smash Bros. Ultimate

11. 51 Worldwide Games

12. Mario Party Superstars

13. Animal Crossing: New Horizons

14. Zelda: Breath of the Wild

15. Overcooked! 2

16. New Pokemon Snap

17. Splatoon 2

18. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

19. Together! The Battle Cats

20. Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise

21. Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

22. Zelda: Skyward Sword HD

23. Dragon Quest XI S

24. Dragon Quest III: The Seeds of Salvation

25. Pokemon Sword

26. L'Atelier du Jeu Vidéo

27. Super Mario Party

28. Metroid Dread

29. Undertale

30. Miitopia

Bien que l'on constate une large domination de Nintendo sur son territoire, on note tout de même de belles performances pour certains studios historiques comme Capcom (Monster Hunter), Konami (Momotaro Dentetsu), Square Enix (Dragon Quest) et même quelques indépendants tel que InnerSloth (Among Us) ou encore Tobyfox (Undertale).

L'année 2022 ne devrait pas faire tomber Monster Hunter Rise dans l'ombre, puisque la version PC du jeu va sortir le 12 janvier 2022 et l'extension Sunrise sortira quant à elle l'été prochain. On en saura plus au printemps concernant ce téléchargement additionnel, mais il nous tarde de pouvoir en savoir plus à son sujet !Source : Nintendo.co.jp via Siliconera