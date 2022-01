Bonne et heureuse année 2022

Toute l'équipe de Puissance Nintendo vous souhaite en ce 1e janvier une #bonneannée2022, l'année des #PN25ans ! Que cette année vous apporte santé, bonheur, joie... et des jeux vidéo par palettes :) Bonne annéééééééée à tous !!!

Toute l'équipe de Puissance Nintendo vous adresse ses meilleurs voeux pour 2022. Si 2021 n'a pas été une année simple, à chacun d'essayer d'en tirer quelque chose de positif pour se lancer plein d'entrain dans cette nouvelle année !2022 sera une année singulière, et ce au delà du contexte sanitaire dans le monde et politique en France dans un contexte d'élections présidentielles, le genre de contextes qui anime les discussions entre amis ou en famille !Pour Puissance Nintendo, nous abordons cette année avec sérénité, pour ne pas dire avec sagesse, puisque 2022 marquera le 25e anniversaire du site, fondé en septembre 1997 ! Il est fort probable que l'on marque le coup autour de la rentrée, car un quart de siècle, cela n'arrive... qu'une fois !Ce 25e anniversaire sera certainement pour PN l'occasion de revenir sur son histoire (on a tellement l'impression que nous fêtions nos 20 ans hier... Et pourtant c'était il y a presque 5 ans déjà !), sur celle de Nintendo, tant notre humeur est associée à la bonne (ou moins bonne !) santé de cette marque à laquelle on consacre tous nos loisirs !Nous aborderons ce 25e anniversaire dans quelques mois, mais on avait envie de vous spoiler sur la 2e moitié de l'année déjà, histoire d'avoir un objectif à viser à moyen-terme ! D'ailleurs, si vous avez envie d'écrire un petit bout de cette histoire, sachez que nos recrutements sont à nouveau ouverts et on vous renvoie vers cette news pour en savoir plus sur les profils que nous recherchons pour démarrer 2022 sous les meilleurs auspices.L'année 2022 ne devrait pas manquer de surprises, car on a déjà commencé à pointer sur notre calendrier les nombreux anniversaires que l'on va pouvoir célébrer cette année : si vous en aviez déjà assez des 35 ans de Mario et Zelda, vous n'allez pas être déçu car nous franchissons des nouvelles dizaines et même de quintets, là encore nous aurons l'occasion d'aborder ces anniversaires, car c'est pour nous l'occasion de plonger à nouveau dans les jeux et les consoles qui ont fait l'Histoire !Et en 25 ans, cette histoire, on l'écrit tous les jours ! Saviez-vous que nous avions publié en 2021 pas moins de 1214 news 178 tests et 23 dossiers , entre autres contenus plus rares comme des interviews et des annonces de sessions ? Puisque l'on parle de sessions, saviez-vous que tous les 15 jours, Zenit et Taran vous donnent rendez-vous sur Discord et sur Twitch pour passer une soirée conviviale sur un jeu multijoueur choisi à l'avance ?Dans l'ombre, c'est une quinzaine de personnes qui s'activent pour vous permettre de suivre l'actualité de Nintendo : entendre les rumeurs, les étudier, les présenter si elles nous semblent aussi crédibles qu'elles nous font rêver... 2022 ne devrait en ce sens pas être très différent, tant après 5 ans d'existence, l'avenir de la Switch doit commencer à se préciser, et avec lui des mouvements tectoniques chez les industriels pour fournir à Nintendo les composants dont la firme aura besoin pour la console qui suivra. S'agira-t-il d'une Switch 2, d'une Switch Pro, d'une autre console s'appuyant sur une autre idée génialement folle comme la détection de mouvement avec la Wii et le côté hybride de la machine avec la Switch ? Il nous tarde d'en savoir plus sur ce futur du jeu vidéo tel que l'imagine Nintendo.A lire aussi : Switch 2... Mon coeur est Orin D'ici là, l'année 2022 sera rythmée par des événements tels que la Game Developers Conference (GDC) de San Jose, l'E3 de Los Angeles, pourquoi pas par la Gamescom, le Tokyo Game Show et Paris Games Week ? Nous espérons que bientôt, nous pourrons redécouvrir ces grands événements qui nous semblent désormais si loin, avec des éditeurs qui proposent des concepts aussi fous que merveilleux pour toujours mieux nous évader.Alors que 2022 commence à peine, il nous tarde donc de pouvoir vivre cette nouvelle année avec vous : on vous souhaite donc une belle et heureuse année 2022, qu'elle vous apporte bonheur, santé et argent... parce qu'il va en falloir pour assouvir cette passion dévorante qui est la nôtre !Et vous, qu'espérez-vous pour cette nouvelle année qui commence ? Quels sont les jeux ou les temps forts que vous attendez ? N'hésitez pas à aborder tout cela en commentaire ci-dessous... ou bien sûr sur notre serveur Discord où vous pouvez actuellement peut-être gagner une des quatre cartes eShop de 25 € que nous offrons pour Noël (concours ouvert jusqu'au 2 janvier 2022).Bonne journée à tous et encore très bonne année à tous les visiteurs de Puissance Nintendo !