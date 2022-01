La Switch en 2022 : les jeux Nintendo, exclusifs ou AAA à ne pas manquer

Les jeux made in Nintendo

Les jeux tiers exclusifs

Les jeux tiers multiplateformes et indépendants

Rumeurs et Anniversaires

Petit moment nostalgie

Le premier jeu de l'année sera le très attenduBienvenue dans Hisui, une vaste région où les humains et Pokémons ne sont pas encore en harmonie. Vous incarnez Lucia ou Aurel et devrez compléter le tout premier Pokédex. Avec l'aide de Brindibou, Héricendre ou Moustillon, à vous de parcourir les différents environnements de la région, rencontrer les clans Perle et Diamant, affronter et capturer les Pokémons inédits comme Cerbyllin , ainsi que les nouvelles formes de Zorua/Zoruark . A quelles semaines de la sortie, le projet de The Pokémon Company a encore beaucoup de choses à dévoiler comme l'histoire, la compatibilité avec les anciens jeux ou l'importance de Arceus dans le scénario.Quelques mois plus tard, une autre franchise de Nintendo fera son apparition. Kirby et le monde oublié vous fera incarner la célèbre boule rose dans un monde en 3D plein de couleurs et d'ennemis à avaler. Le monde en ruine semble être la trace d'une civilisation disparue. Annoncé lors du Nintendo Direct de septembre, peu d'informations ont été diffusées jusqu'à présent.Après les jeux d'action, place à la stratégie avec Advance Wars 1+2 Re-boot Camp Développé par WayForward, les remakes des célèbres Advance Wars 1 et Avance Wars 2 sortis sur Game Boy, s'offrent des graphismes modernes ainsi que le jeu en ligne . Votre expertise comme conseiller en tactique de l’armée d'Orange Star est demandée pour venir à bout d’escouades ennemies et capturez des villes et bases pour sécuriser la victoire et maintenir la paix.La série. Avec cette nouvelle itération, vous voici à Cité-Clabousse, peuplé de céphalopodes rompus au combat. Splatoon 3 offrira un nouveau scénario dans l'ambiance post-apocalyptique centré sur "Le retour des mammifériens" . Les fameuses guerres de territoire à 4 contre 4 seront de retour en local et en ligne. Armes, stages, technique de combats et costumes auront leurs nouveautés également.Il s'agit du jeu attendu sur Switch. LE prochain The Legend of Zelda qui prend place à la suite de Breath of the Wild est prévu pour cette année.Sans titre officiel et sans plus d'information sur le scénario, Link est de retour dans les contrées de Hyrule afin d'affronter un nouveau malheur (peut être Ganondorf). Avec un gameplay plus vertical , vous pourrez parcourir les cieux de la terre des légendes.Si vous aviez aimé Octopath Traveler, embarquez dans Triangle Strategy . Le prochain RPG de Square Enix reprend l'esthétique HD/2D avec un nouveau scénario.Ce dernier se passe 30 ans après la guerre du Sel et de l'Acier qui a ravagé le continent de Norzélia. Alors que la paix règne entre le Royaume de Glenbrook, le Duché d'Aesfrost et les terres sacrée de Hyzante, des conflits réapparaissent au sein de continent. Les décisions que vous prendrez dans la peau de Serenor, héritier de la maison Wolffort, influenceront les événements de l'histoire ainsi que son dénouement. Une démo gratuite est déjà disponible sur le Nintendo Eshop Si vous aviez fait le tour de Monster Hunter Rise,Capcom lancera une grosse mise à jour avec l' arrivée du DLC Sunbreak . Au sein de l'avant poste d'Elgado, vous pourrez partir en exploration afin de chasser toujours plus de monstres comme Malzeno, Lunagaron et le Ceanataur Shogun. L'éditeur a également dévoilé 3 amiibo débloquant des armures spéciales.Square Enix fait chauffer les moteurs avec son Mario kart : Chocobo GP . Annoncé lors du Nintendo direct de septembre, le jeu de course reprendra les personnages emblématiques de la saga Final Fantasyà travers des routes aux couleurs chatoyantes en multijoueur en ligne et hors ligne. Chaque personnage sera doté de compétences et de variations inédites. Vous pourrez vous équipez également de magilithes afin de laissez la concurrence sur le carreau.Que serait une année 2022 sans le plombier moustachu. Pour cette fois, le voila reparti en compagnie de Luigi, Peach et de leurs homologues lapins crétins à travers lagalaxie. Mario + The Lapins Crétins Spark of Hope reprendra la même mécanique de combat au tour par tour que le précédent opus tout en ajoutant des nouveautés. Dans votre aventure, vous devrez sauver les mystérieux Sparks, vous donnant des pouvoirs spéciaux pour vous aider dans vos combats et contre les nouveaux boss. Lapin Crétin Harmony fait également son entrée dans la bataille pour la première fois. Bayonetta fait enfin son grand retour. Annoncé en 2017, la sorcière a pu se présenter plus en détails lors du Nintendo Direct de septembre. Au programme, de la baston contre les anges et démons, la possibilité d'incarner les démons de Bayonetta ainsi que des décors plus urbains. Peu d'informations sur le scénario ont été dévoilées mais la sorcière a déjà sa nouvelle coiffure prête pour le combat.Après la sortie en décembre de Life is Strange True Colors, Square Enix vous proposera de replonger dans les 2 premiers opus de la saga avec Life is Strange Remastered Collection Vous pourrez ainsi découvrir Life is Strange (premier du nom) et sa préquelle : Life is Strange: Before the Storm, accompagné de la remasterisation des personnages et environnements, les améliorations du moteur de jeu et de l’éclairage, les nouvelles animations faciales et le contenu de la version Deluxe (tenues, épisode Adieux, tenue Zombie Crypt). Dans ces jeux, récompensés aux BAFTA, vous incarnez Max Caulfield, photographe se découvrant la capacité de remonter le temps lorsqu'elle sauve d'une violente agression sa meilleure amie Chloe Price. Les deux protagonistes vont alors enquêter sur la disparition de leur camarade Rachel Amber.Dévoilé lors du Indie World de décembre, Loco Motive est un point and click à l'esthétique en pixel art très soigné, édité par Chucklefish. Lady Unterwald, la riche héritière, a été assassiné à bord du Reuss Express. Vousincarnez un avocat guindé, un écrivain de romans policiers devenu détective amateur et une espionne en mission secrète pour élucider cette affaire. Hommage aux romans d'Agatha Christie et aux point and click de Lucas Arts, l'aventure sera burlesque dans un décor des années 30 avec pour objectif de découvrir l'identité du meurtrier. Une aide est également disponible en jeu en contactant la ligne téléphonique.Alors que Spider-man No Way Home cartonne au box-office mondial (no spoil), Marvel's Midnight Suns vous embarquera dans une nouvelle aventure à côté des super-héros Marvel.Développé par les studio 2K et Firaxis Games, vous incarnez le Hunter, le 1er personnalisable de Marvel et faites équipe avec des membres des Avengers, X-mens ou des Fugitifs. Votre objectif est d'empêcher la mère des démons, Lilith, (réveillée par Hydra) de ressusciter l'infâme Chthon. Ce tactical RPG adopte un système de carte définissant l'évolution du combat.Officialisé lors des Games Awards, Sonic part une nouvelle fois à l'aventure avec Sonic Frontiers . Bienvenue dans le monde de Starfall où Sonic peut courir à toute vitesse et combattre les ennemis puissants.Dans cet open-world, vous découvrirez des environnements tels que des forêts denses, des cascades débordantes et des déserts arides. A l'instar de Breath of the Wild, le hérisson bleu aura un immense monde à explorer à toutes vitesse. Dernièrement, le trailer Xbox a confirmé la présence d'Amy (la petite amie autoproclamée de Sonic) . Très peu d'information et de gameplay ont été présentés.. Des rumeurs évoquent une sortie pour novembre mais sans confirmation de Sega.La série Kingdom Hearts a 20 ans. Mickey, Dingo, Donald ainsi que Sora vont pouvoir célébrer cet anniversaire avec la sortie de. La collection regroupera les 10 jeux de la saga en version Cloud.La franchise de Disney/Square Enix a commencé en 2002 sur Playstation 2 et fut créée par Tetsuya Nomura. Cette compilation vous permettra de découvrir (et comprendre) toute l'histoire de Sora, Kairy, Riku, et de l'Organisation XIII tout en voyageant à travers les mondes de Disney. Pour les amateurs de Smash Bros Ultimate, vous pourrez retrouver Cloud, Séphiroth ainsi que Sora dans leurs aventures. Square Enix a informé de la sortie potentielle de cette collection au format classique (non cloud) ultérieurement.Les amateurs de Tolkien le savent,Le scénario commence pour notre anti-héros dans les geôles de Barad-dûr, demeure de Sauron. Gollum devra concilier sa double personnalité afin de poursuivre l'aventure en terre du milieu. Dans ce jeu orienté parkour et infiltration, l'ancien Hobbit Sméagol sera chassé par la Bouche de Sauron, Thranduil le Roi des Elfes ou Gandalf en personne le faisant traverser le Mordor jusqu'à la Moria.A chaque étape, vous pourrez décider de laisser le côté obscur de Gollum prendre le dessus ou de garder la raison.Bandai-Namco est la référence du jeu de combat. Après Naruto ou My Hero Academia, l'éditeur revient sur le devant de la scène avecLe titre est décrit comme un jeu multijoueur asymétrique dans le monde de Dragon Ball Xenoverse. Pendant qu'un joueur incarne un "méchant" comme Cell, 7 autres joueurs jouent "les survivants", devant fuir et se refugier dans la machine à voyager dans le temps. Pour ajouter de la difficulté, les survivant sont des personnages sans-pouvoirs de la saga. Pas de Goku ou de Vegeta à l'horizon. Après la fin du manga, l'éditeur fait preuve "d'originalité" avec la licence Dragon Ball en proposant un gameplay différent.La série Metal Slug est de retour. Développé par le studio français Leikir Studio, la franchise star de la NEO-GEO est de retour dans le RPG :Dans cet épisode, les Peregrine Falcons devront empêcher Donald Morden de sevenger en provoquant un coup d'état. Grand changement de la série qui abandonne partiellement ses mécaniques Rogue-like pour un peu plus de RPG. Cependant, le jeu se veut dynamique avec la présence d'attaques simultanées sur les cibles et ses missions générées de façon procédurale. A vous de trouver les meilleurs combos pour battre vos ennemis dans des combats épiques.Attention : La rubrique suivante est à prendre avec des pincettesAprès les 35 ans de Mario, nous étions en droit d'attendre un anniversaire aussi réussi pour les séries The Legend of Zelda et Metroid. Cependant les 35 ans de la Triforce ont été timides et inexistant concernant la chasseuse de l'espace. Selon plusieurs rumeurs, cette année (et chaque année) serait l'occasion de voir arriver sur Nintendo SwitchD'autre spéculations évoquent également le remaster de jeux plus anciens comme The Minish Cap, ou des Oracles Of.Toujours sans nouvelles de Metroid Prime 4, qui a recommencé son développement en 2019, plusieurs rumeurs évoquent. La collection, déjà sortie sur Wii, regroupe les 3 épisodes Metroid Prime (à savoir Metroid Prime, Metroid Prime 2: Echoes ainsi que Metroid Prime 3: Corruption). Emily Rogers (une internaute assez fiable) évoque un remaster du premier opus uniquement.En 2022, il s'agira des. Il ne s'agit pas des consoles les plus vendues de Nintendo, mais plusieurs joueurs ont découvert Nintendo avec ces 2machines. La Gamecube a accueilli beaucoup de jeux cultes aujourd'hui comme Mario Sunshine, Super Smash Bros Melee, Legend of Zelda Wind Waker, Metroid Prime, F-zero GX, Pokémon Colosseum, Pikmin, Animal Crossing ou encore Luigi's Mansion. Les jeux Wii U sont quand à eux majoritairement disponible sur Switch. On citera le Best-Seller Mario Kart 8, Mario 3D World, Bayonetta 2, ou encore Splatoon.2022, c'est également les. Depuis plusieurs années, l'ensemble des rédactrices et rédacteurs sont très fiers de vous présenter des actualités, des dossiers, des tests ainsi des moments de détentes. Chers lectrices et lecteurs, merci à vous pour l'ensemble de votre soutien, messages, commentaires et partages. 