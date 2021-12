La chasse continue dans Monster Hunter Rise: Sunbreak

Monster Hunter Rise: Sunbreak - Bande-annonce de The Game Awards 2021 (Nintendo Switch) 12/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Malzeno 10/12/2021

Lunagaron 10/12/2021

Ceanataur Shogun 10/12/2021

Hey, Amiibo

Amiibo - Monster Hunter Rise Sunbreak 10/12/2021

Avis à tous les chasseurs, la grande chasse de Capcom va pouvoir reprendre à travers l'extension (payante) Sunbreak.Lors de Game Awards, Sunbreak a dévoilé un peu plus son histoire, monstres et personnages.Ce trailer nous présente la grosse aventure avec l’avant-poste d’Elgado (nouvelle ville du jeu) ainsi qu’un nouveau personnage. La lune mystérieuse ajoute un aspect particulier à l'environnement avec des monstres encore plus effrayant.Justement, pour parler des monstres : Dites bonjour au Malzeno, Lunagaron et au Ceanataur Shogun.Pour agrémenter vos nouvelles parties de chasse, voici les nouveaux Amiibo, signé Capcom.Ces nouvelles figurines vous permettront de débloquer de nouvelles armures spéciales, sans plus de précision pour le moment.Monster Hunter Rise est déjà disponible et l'extension Sunbreak accostera en été 2022 sur switch.