Sonic Frontiers file en direction de la Nintendo Switch

An experience like never before, accelerate to new heights and experience the thrill of high velocity and open-zone freedom. Battle powerful enemies as you speed through the Starfall Islands. On Holiday 2022 - Journey into new realms in Sonic Frontiers! pic.twitter.com/zZw7VYXVP2 — SEGA (@SEGA) December 10, 2021

Takashi Iizuka, Creative Officer chez Sonic Team USA détaille que « Sonic Frontiers représente un énorme pas en avant pour la franchise, proposant une expérience de jeu qui sera tout autant appréciée par les fans de longue date de la série que par les amateurs d’aventure et d’action. Grâce aux efforts de l’équipe talentueuse de développeurs de Sonic Team Japan, nous avons créé un tout nouveau style de gameplay pour notre hérisson. Les joueurs pourront ainsi explorer des paysages riches et variés tout en profitant des capacités et de la super vitesse de Sonic. De nombreux rebondissements attendront les joueurs à chaque recoin de Sonic Frontiers et nous avons hâte de dévoiler plus d’informations à propos du jeu dans les prochains mois ».

Les Game Awards se tenaient hier soir et malheureusement Nintendo est reparti qu'avec une seule statuette . Pendant que les fans de Big N attendait (et attendent) un trailer de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, l'ancien concurrent Sega a présenté la nouvelle itération de Sonic : Sonic FrontiersDéveloppé par l’équipe Sonic Team, Sonic Frontiers proposera de découvrir le monde de Starfall avec le hérisson bleu dans une expérience de jeu inédite pour leur franchise. A l'instar de Breath of the Wild, les joueurs auront la liberté d’explorer comme ils le souhaitent l'ensemble du monde composé de décors somptueux.Sonic va devoir affronter de nouveaux ennemis dans un nouvel univers avec une nouvelle manière de jouer. La super vitesse du hérisson va permettre d'atteindre de tout nouveaux sommets et d'expérimenter la liberté qu’offrent les zones ouvertes. A toute allure, vous découvrirez les îles Starfall, composées de paysages regorgeant de forêts denses, d’impressionnantes chutes d’eau, de déserts brulants et bien plus encore !Sonic Frontiers est prévu pour la fin d’année 2022 sur toutes les plateformes, y compris la switch.