The Game Awards 2021 : et la liste des gagnants est....

Voici la liste des gagnants de cette nouvelle année et Nintendo ne doit se contenter que d'une récompense, celle obtenue pour Metroid Dread.





Liste des jeux nominés par catégorie



Jeu de l’année : It Takes Two



Jeu le plus attendu : Elden Ring



Meilleur jeu d’action | aventure : Metroid Dread



Meilleur jeu d’action : Returnal



Meilleure simulation | stratégie : Age of Empires IV



Meilleur jeu multijoueur : It Takes Two



Meilleur jeu de rôle : Tales of Arise



Meilleur jeu VR | AR : Resident Evil 4



Meilleur de sport | course : Forza Horizon 5



Meilleur jeu de famille : It Takes Two



Meilleur jeu de combat : Guilty Gear - Strive



Meilleur jeu à impact : Life is Strange : True Colors



Meilleur jeu mobile : Genshin Impact



Innovation en matière d’accessibilité : Forza Horizon 5



Meilleure direction artistique : Deathloop



Meilleure partition | musique : Nier Replicant ver.1.22474487139



Meilleure direction de jeu : Deathloop



Meilleure performance : Maggie Robertson, Resident Evil Village



Meilleur design audio : Forza Horizon 5



Meilleur jeu indépendant : Kena : Bridge of Spirits



Meilleure narration : Marvel’s Guardians of the Galaxy



Meilleur suivi de jeu : FINAL FANTASY XIV Online



Meilleur athlète d’Esport : Oleksandr « s1mple » Kostyliev



Meilleur jeu d’Esport : League of Legends



Créateur de contenu de l’année : @dreamwastaken