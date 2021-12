Le Zelda Like XEL prévu pour l'été 2022 sur Nintendo Switch

Edité par Assemble Entertainment et développé par Tiny Roar, Xel est annoncé pour une sortie prévue dans le courant de l'été 2022 sur PC et Nintendo Switch puis plus tard au cours de l'année 2022 sur Xbox Series X|S, PS4 et PS5.





L’intrigue nous amène à rencontrer Reid, une jeune fille qui a perdu sa mémoire et qui se retrouve échouée sur une planète énigmatique pleine de secrets. Au cours de l’aventure, vous explorerez un monde riche, composé de nombreux biomes et vous découvrirez de nouvelles aptitudes vous permettant de résoudre les énigmes environnementales dispersées un peu partout. Mais le temps semble être instable et il vous faudra aller à la rencontre de différents personnages, trouver et améliorer de nombreux objets et gadget afin de sauter à travers le temps et l'espace. Les promenades dans un monde ouvert rappellent par endroit le célèbre Breath of the Wild (on parcourt des donjons, on améliore nos armes, notre forces et nos compétences, le tout dans une présentation de type action-aventure 3D avec vue de haut en bas). Pour la composition musicale, on retrouve le compositeur Allemand Giddon Wolff, bien connu pour son travail sur Metro Exodus et The Elder Scrolls Online.



XEL - Official Announcement Trailer 12/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nous avons désormais un peu plus d'informations par le biais du journal des développeurs. Trois vidéos ont été lancées autour de Maurice Hagelstein, directeur du jeu, et Tom Erenstein, concepteur du jeu, afin de nous faire découvrir les coulisses de ce titre alléchant.





XEL | First Look | Dev Commentary 2021 | Early Pre-Alpha Footage 12/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nous sommes vraiment fiers de XEL ; nous avons entrepris de créer un jeu qui reprend tous les temps forts d'un titre d'action-aventure classique, comme l'exploration d'un monde mystérieux avec un protagoniste excentrique, a déclaré Maurice Hagelstein, directeur de jeu chez Tiny Roar. Nous avons beaucoup innové sur la formule typique et nous sommes impatients que les joueurs plongent et commencent à creuser l'histoire de Reid et de son voyage. Dans la vidéo suivante, on entre dans les coulisses de la création des personnages, en notant leur évolution au cours de l'avancée du projet.

Reid Character Design | XEL Developer Blog 12/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube On termine par un peu de gameplay et la présentation de l'évolution permise des compétences de votre personnage.



6 Pillars of Gameplay | Xel Developer Blog 12/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'attente est donc encore longue en attendant de pouvoir prendre en main ce titre. On souhaite bon courage aux développeurs car le travail est immense pour pouvoir fournir un contenu qui tiennent la route au-delà de quelques heures et ne pas proposer un monde bien trop vide à parcourir.







Source : PR