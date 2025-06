Donkey Kong Bananza Direct ce mercredi 18 juin 2025 à 15h

Nintendo annonce un #NintendoDirect consacré à #DonkeyKongBananza pour ce mercredi 18 juin 2025 à 15h ! On a hâte d'en savoir plus sur ce nouveau jeu de plateforme aventure signé par l'équipe de Super Mario Odyssey !!! Vivement mercredi 15h, donc ! Qu'espérez-vous comme… pic.twitter.com/gmZlSBP8iS — Puissance Nintendo (@pnintendo) June 16, 2025

Ceux qui espéraient un Nintendo Direct global seront sans doute déçus mais tous ceux qui attendaient de nouvelles infos sur Donkey Kong Bananza seront au contraire ravis d'apprendre que Nintendo diffusera mercredi 18 juin à 15h un Nintendo Direct entièrement consacré à DK Bananza.Donkey Kong Bananza sortira le 24 juillet sur Nintendo Switch 2 exclusivement, et peu d'infos ont paru depuis la présentation officielle du jeu, il y a de cela quelques semaines. On devrait donc en apprendre plus ce mercredi au sujet des différentes régions que Donkey Kong pourra explorer, et peut-être aussi en apprendre plus sur d'autres aspects d'un jeu de plate-forme très attendu. Et pour cause, une partie de l'équipe en charge de son développement avait travaillé sur Super Mario Odyssey. Forcément, cela place d'emblée la barre très haut !Rendez-vous ce mercredi à 15h, donc pour découvrir Donkey Kong Bananza plus en détail !Source : Nintendo Today