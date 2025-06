Nintendo Music intègre l’arrêt automatique : les fans peuvent s’endormir l’esprit tranquille

Une option simple pour mieux décrocher

Des ambiances pensées pour la nuit

D’autres petites améliorations au passage

Un service toujours réservé aux abonnés

Une nouvelle plutôt attendue des abonnés Nintendo Switch Online utilisateurs de l’application Nintendo Music dispo sur iOS et Android : une fonctionnalité très pratique a été ajoutée récemment à l'occasion d'une mise à jour de l'application.La version 1.2.0 introduit en effet un minuteur d’arrêt automatique, pensé pour celles et ceux qui aiment se laisser bercer par les musiques de leurs jeux préférés, sans risquer de les entendre tourner en boucle au petit matin.D’un geste, il est désormais possible de programmer la fin de la lecture musicale après un certain temps : 5, 10, 15, 30 ou 60 minutes. L’option est accessible depuis le lecteur via une petite icône en forme de lune, en bas à droite de l’écran. Pratique pour accompagner une routine du soir ou s’endormir en douceur, sans avoir à y penser.Nintendo résume sobrement :En parallèle, l’application met en avant plusieurs playlists conçues pour la détente, comme Good Night ou Nighttime, où l’on retrouve des morceaux calmes tirés de séries cultes comme Animal Crossing, Zelda ou Super Mario. Le tout pensé pour créer une ambiance apaisante, idéale en fin de journée.La mise à jour améliore aussi la fonction «Extend to…», qui permet désormais d’allonger la durée d’une playlist complète avec de nouveaux paliers (5 ou 10 minutes en plus). Parfait pour celles et ceux qui aiment laisser tourner leurs musiques préférées pendant qu’ils lisent, travaillent, ou s’endorment.Chaque semaine, de nouvelles bandes originales viennent enrichir le catalogue, qui dépasse désormais 50 jeux : Splatoon, Luigi’s Mansion, Kid Icarus, Tetris… et une belle sélection de morceaux de Breath of the Wild, désormais compatibles avec l’écoute prolongée.L’appli Nintendo Music reste gratuite pour les abonnés Nintendo Switch Online. Elle permet aussi l’écoute hors ligne, la création de playlists personnalisées, et fonctionne même écran éteint ou en tâche de fond.