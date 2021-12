Star Wars : Hunters dévoile son premier trailer de gameplay avant sa sortie courant 2022

Après avoir repris des couleurs grâce à la série The Mandalorian (2 saisons à ce jour) et l'arrivée prochaine sur Disney+ de la nouvelle série "Le Livre de Boba Fett", Star Wars continue à se décliner sur différents supports et notamment le jeu vidéo. La franchise a déjà dans le passé été maintes fois adaptée sous forme de jeux assez variés et c'est un nouveau titre qui débarque, courant 2022 sur Nintendo Switch et sur le marché mobile. Il ne faut donc pas attendre des graphismes fabuleux mais ils semblent déjà bien soignés le gameplay promet d'être nerveux.

Au niveau de la timeline, le jeu se déroule après la chute de l'Empire Galactique. Star Wars : Hunters vous propose des combats en arène par équipe de 4, revisitant des lieux emblématiques de la saga. Vous pourrez opter pour contrôler un chasseur de primes, un héros de la rébellion ou un résistant de l'empire déchu. Si le titre sera disponible en téléchargement gratuit sur Nintendo Switch, sur l'App Store et sur Google Play, il prendra en charge le cross-play sur toutes ces plateformes. Très important, Star Wars: Hunters ne nécessite pas d'abonnement Nintendo Switch Online pour télécharger le jeu et jouer.



Dans cette première bande-annonce, nous avons la présentation d'un premier roster de chasseurs prêts à s’affronter pour la gloire au sein du complexe sportif de Vespaara. La vidéo met en valeur le style de combat propre à chaque combattant. Faites ainsi connaissance avec Rieve et J-3DI, deux experts dans le maniement du sabre laser, avec Zaina et Sentinel touts les deux as du blaster Deadeye, ou bien des chasseurs de primes d'Imara Vax et son imposant arsenal d'armes, Grozz et sa force brute, la technologie astucieuse du droideka Slingshot et pour finir l'utilisation ingénieuse des restes récupérés par Utooni.

Le gameplay présenté aujourd'hui donne aux joueurs un premier aperçu des Chasseurs en action et met en scène huit des personnages hauts en couleurs qui seront disponibles au lancement, déclare Bernard Kim, President of Publishing chez Zynga. Nos équipes chez NaturalMotion et Boss Alien sont ravies que les fans puissent bientôt entrer dans la mêlée l’année prochaine pour concourir pour la gloire galactique au sein de l’arène.

Les joueurs peuvent se préinscrire dès maintenant pour atteindre de nouveaux jalons et débloquer du contenu exclusif in-game lors du lancement de Star Wars:Hunters en visitant www.swhunters.com . De nouvelles informations et contextes sur les huit combattants et les trois champs de bataille de l'arène présentés dans la bande-annonce sont désormais également disponibles sur le site.