Des particularités du gameplay de la suite de Breath of the Wild évoquées dans des brevets

Pour bien comprendre la suite que nous allons évoquer au sein de ces fameux brevets déposés par Nintendo en 2020, il faut revoir la dernière bande-annonce en date de ce jeu, très très attendu.



Suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Teaser de l'E3 2021 (Nintendo Switch) 15/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La partie qui nous intéresse débute à 48s. On aperçoit une goutte d'eau qui remonte vers le ciel (tiens cela me rappelle le livre la Rivière à l'envers) puis on aperçoit Link passé au travers d'une corniche rocheuse pour atteindre la plateforme supérieure. Cette faculté surprenante semble être un élément de gameplay très important de cette suite et Nintendo a tout simplement fait breveter son mécanisme.









On remarque tout de suite les conditions nécessaires pour pouvoir traverser, en venant par dessous, un terrain suspendu à la manière du trailer. On a une prise en compte d'un angle aigu indiquant une pente relativement faible et l'impossibilité de traverser un espace trop épais. Voici les images que l'on peut découvrir dans ce premier brevet publié sous le numéro 20210370175 auprès de l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle).





On doit donc s'attendre à pouvoir utiliser assez régulièrement ce type de facilité pour se mouvoir dans les décors et ainsi découvrir différentes caches secrètes ou lieux inaccessibles autrement.

Il y a cependant quelques contraintes à ce déplacement ascensionnel : la première, il faut que la plateforme supérieure soient relativement plane et non profondément accidentée.



En revanche, si une cache secrète a été implantée dans le niveau, il est possible d'y pénétrer par ce biais comme le montre l'image la plus à droite ci-dessus. Autre contrainte, il faut avoir un plafond intégrale au dessus-de votre tête. Inutile de chercher à grimper par cette manière si vous n'êtes pas bien en dessous de la plateforme.

Au moins cela promet quelques angles de visions intéressants, où en s'engouffrant dans un couloir, on peut imaginer remonter à la surface pour surprendre des adversaires qui nous attendraient par exemple à la sortie.



Parmi les autres contraintes, nous avons le type de plafond. Pas question de pouvoir traverser une dalle composée de pics acérés par exemple. Attention donc à bien observer ce qui se trouve au-dessus de vous.

Pour les joueurs se rappelant les fameux sanctuaires du premier opus, certaines plateformes étaient très élevées. Vous ne pourrez pas utiliser cette astuce de gameplay pour vous hisser sur les plateformes les plus hautes, le schéma suivant indiquant une hauteur limite entre votre personnage et le plafond à ne pas dépasser, sous peine de ne pas pouvoir traverser en hauteur.

On obtient ainsi le programme suivant gérant cette capacité ascensionnelle.



On notera que durant ce trajet à travers la matière, il y a également eu un travail de réflexion de l'angle de vue de la caméra, qui selon les besoins de la situation sera placée en dehors du relief ou à l'intérieur du relief.

On imagine donc que le level design va être particulièrement étudié pour exploiter au mieux ce type de gameplay et selon la réception du public (et de la qualité du travail obtenu par les développeurs qui vont devoir apprendre à gérer au mieux cette nouvelle possibilité), il y a de grande chance de pouvoir retrouver ce type de mécanique au sein d'autres titres Nintendo ou de nouveaux opus de Zelda.





Un second brevet expliquant la mécanique permettant de faire remonter dans le temps un objet.





Le seconde brevet US20210370178 explique en détail un autre mécanisme également visible dans la bande-annonce. On vous la replace ici pour éviter de devoir remonter dans la news.







Il faut maintenant se positionner à 44s pour observer ce mouvement. Link bloque de grosses boules pointues et les fait repartir en arrière, comme s'il imposait un mouvement remontant dans le temps. Cette fonction "Rewind" magnétoscope semble être liée à une jauge de pouvoir. Vous allez pouvoir faire revenir un objet dans un mouvement inversement à son déplacement initiale selon une durée liée à votre jauge. On imagine très bien que les nouveaux sanctuaires et autres puzzles vont faire usage de ce pouvoir, ce qui annonce de sacrés possibilités.













On obtient ainsi le petit programme suivant :







I Believe I Can Fly Ce fameux bracelet autour du bras de Link a déjà pas mal agité l'imagination des joueurs.

Le dernier brevet s'intéresse tout particulièrement à vos chutes dans les airs. Il semble qu'au delà de la simple beauté graphique du moment, un véritable gameplay est mis en place vous permettant d'effectuer différentes actions lors de votre chute, comme tirer avec votre arc. Aurons-nous à combattre des ennemis volants par ce biais ?

Ce brevet porte la référence du dossier numéro US20210370179 . On voit clairement sur les graphiques joints que votre personnage pourra prendre différentes positions lors de sa chute libre.







De nouveau, nous obtenons le programme suivant :







Il va falloir dompter tout cela manette en main, mais après avoir eu une grande liberté de mouvements dans le premier opus pour explorer cet univers, le second opus semble mettre la barre encore plus haut au niveau des possibilités de gameplay. Bref des heures de jeu en perspective. On comprend pourquoi Nintendo, pour implanter toutes ces possibilités, prend son temps.









