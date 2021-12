De nouveaux personnages et Darkrai font leurs apparitions dans Pokémon Légendes : Arceus

Nouveaux visages dans la région de Hisui | Légendes Pokémon : Arceus 15/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le Clan Diamant et le Clan Perle

Bien que ces clans possèdent des croyances distinctes, ils partagent de nombreuses similitudes. En effet, leurs membres portent des vêtements conçus pour ressembler à certains Pokémon, et ils rendent tous hommage à des Rois ou à des Reines qu’ils appellent aussi les monarques.

Les Gardiens et Gardiennes de chaque clan servent ces Pokémon spéciaux. La Gardienne Marcia, par exemple, qui est en charge d’une certaine Reine, appartient au Clan Diamant. Le Gardien Élian qui s’occupe de Hachécateur, le Roi des Plaines Obsidiennes, est un membre du Clan Perle.

Dites bonjour aux marchands de la compagnie Ginkgo

Darkrai fait son apparition

Bonus : L'ensemble Team Galaxie

Pendant que le Père Noël prépare sa logistique pour sa tournée annuelle, The Pokémon Company vient de diffuser un petit trailer présentant plusieurs nouveaux personnages.Le groupe Galaxie n'est pas le seul clan dans la région d'Hisui. Durant votre exploration, vous aurez la possibilité de rencontrer le Clan Diamant ainsi que le Clan Perle.Le site officiel Pokémon, nous apprend que :Le trailer dévoile également les chefs de ces 2 clans, Chef Adamantin et Cheffe NaccharaAdamantin dirige le Clan Diamant avec son partenaire Pokémon Phyllali. Ce jeune homme audacieux déteste perdre son temps et privilégie les actions rapides sans trop se soucier des détails. Une philosophie qui le met en total désaccord avec Nacchara, la cheffe du Clan Perle. On peut donc très souvent les voir se disputer.Nacchara dirige le Clan Perle accompagnée de son partenaire Pokémon Givrali. En tant que cheffe, elle croit sincèrement qu’il est nécessaire d’explorer la vaste région de Hisui et de ne pas se laisser intimider par cette dernière. Bien qu’elle se méfie de vous lors de votre première rencontre, elle finira par vous faire confiance une fois que vous aurez aidé à apaiser les Pokémon monarques.Comme tout RPG qui se respecte, des marchands seront présents à travers la région pour vous "aider" avec plusieurs objets. Il sera bon de saluer Gino et Percupio durant votre aventure en Hisui.Gino est à la tête de la Compagnie Ginkgo. Malgré son air légèrement apathique, c’est grâce à sa gestion ferme de la compagnie que cette dernière se porte aussi bien. Il vous vendra des objets rares ainsi que des trouvailles spéciales qu’il aura dénichées par-ci par-là.Percupio est un marchand de la Compagnie Ginkgo qui vagabonde à travers Hisui. Il a tendance à croiser votre route où que vous soyez. Sa curiosité ne connaît aucune limite et il est toujours intéressé par les faits et les individus hors du commun.Il y a quelques jours, Pokémon Company levait le voile sur la forme Hisui de Voltorbe . Il ne sera pas le seul à rejoindre officiellement le casting puisque le site Pokémon nous informe que Darkrai sera disponible en tant que Bonus SpéciauxPour rencontrer le Pokémon Noirtotal, il vous faudra posséder une sauvegarde de Pokémon Diamant Etincelant ou Perle Scintillante sur votre Switch. Vous pourrez alors participer à une mission de recherches vous permettant d'ajouter le Pokémon fabuleux Darkrai à votre équipe (uniquement après avoir terminé le jeu).Avis à tout les personnes collectionnant les tenues, l'ensemble Team Galaxie sera disponible dans Pokémon Légendes : ArceusSi vous avez toujours voulu rejoindre Hélios, vous pourrez recevoir l’Ensemble Team Galaxie, qui comprend le haut futuriste, le pantalon futuriste et les chaussures futuristes. Cet ensemble sera disponible à la Maison du Textile après avoir rejoint le Groupe Galaxie (environ une heure de jeu avant d'avoir accès à cette fonction.)Pokémon Légendes : Arceus semble être dans sa phase finale de développement et est toujours prévu pour le 28 janvier 2022.