Envie de faire un petit récapitulatif de vos heures de jeu sur la console Switch en 2021 ?

Si l'on connaît bien les récapitulatifs mensuels des heures de jeux sur la console via l'application de contrôle parentale de la console, un nouveau moyen vous est donné de connaître le top 3 des jeux joués durant l'année et de comparer votre temps de jeu avec celui de l'année 2020.







Pour se faire, rendez-vous sur le site suivant





Bon, premier enseignement, la vie personnelle a pris un peu le pas sur le temps de jeu. Donc malgré la masse énorme de nouveautés sur la console, le nombre de titres joués sur la console est en baisse par rapport à 2020. Les journées ne sont pas extensibles et entre newser et jouer, il faut obligatoirement choisir. Notons que cette représentation reste incomplète car il y a plusieurs consoles à la maison et que votre serviteur joue avec le modèle disponible selon le temps laissé par les juniors.





Selon le tiercé indiqué, voici le top 3 des titres joués par votre serviteur durant cette année 2021. On a également les indications des catégories de jeux auxquels nous avons le plus joué.







On notera l'impasse faite sur les gros RPG ces derniers temps, type Xenoblade 2 et consorts, impossible de dégager une centaine d'heures pour les parcourir actuellement. D'ailleurs la baisse est sensible en cumul de jeux sur ce compte : 557 heures en 2021 contre 940 heures en 2020 ! Bon évidemment, cela ne prend pas en compte les heures passées sur mobile pour Pocket Camp ou Mario Kart, le temps sur 3DS ou sur Wii U (et oui, on lance encore cette console de temps en temps) et surtout le PC.

Un graphique très intéressant est notre utilisation au quotidien de la console. C'est un peu une surprise, avec 91% du temps d'utilisation en mode portable contre 9% en mode téléviseur. Assez logique car nous jouons surtout en famille sur le compte des enfants, le jeu multi sur télévision étant surtout pour tester de nouveaux titres à plusieurs. La Switch est clairement au niveau familiale une console portable. N'hésitez pas à partager vos propres données sur notre forum et Discord. Au niveau de l'équipe, les résultats sont forcément très différents.





A la fin de vos stats, Nintendo vous rappelle que l'année 2022 va être bien remplie. On veut bien le croire avec ces quatre titres cochant toutes les cases des genres appréciés par votre serviteur, même s'il manque la suite de Breath of the Wild, Metroid Prime 4 et Mario et les lapins crétins 2 parmi les annonces. Dites nous si vous avez d'autres propositions à votre niveau, car pas le moindre Pokémon Arceus de proposé, il faut reconnaître que votre serviteur a quelque peu décroché de la franchise en ne jouant qu'assez peu aux opus sortis ces dernières années sur Switch.