Plus de 1000 jeux en réduction jusqu'à 75% avec les offres festives du Nintendo eShop

Appelées "Les Offres festives du Nintendo eShop", cette opération promotionnelle a un seul but : nous permettre de pulvériser notre temps de jeu 2022 :p Plus sérieusement, les fans auront plus d'une semaine pour se laisser tenter par l'un des quelques 1000 titres faisant l'objet d'une substantielle remise.





Parmi les 1000 jeux Nintendo Switch en promotion, on trouve notamment Among Us, Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle, FINAL FANTASY VII, bien d'autres ! Dur de croire que vous ne trouverez pas votre bonheur parmi ces promotions. Vous trouverez ci-dessous la sélection proposée par Nintendo dans son communiqué, il nous tarde de découvrir les 970 autres jeux retenus pour cette opération !





Une chose est sûre, Wario Promos, notre bot de surveillance des promos du Nintendo eShop, est dans les starting blocks pour nous permettre de découvrir le catalogue exhaustif de toutes les promotions en cours, rendez-vous sur Discord pour le suivre dans le canal eshop-promos !

Préparez-vous à casser votre tirelire : dès demain, jeudi 16 décembre 2021 à 15h, et jusqu'au jeudi 30 décembre à 23h59, Nintendo proposera jusqu'à 75% de réduction sur plus de 1000 jeux du catalogue eShop !Alors ? A quel jeu céderez-vous dès demain pour occuper vos longues soirées d'hiver ?