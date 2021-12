Nouvel Indie World programmé le mercredi 15 décembre 2021 à 18h

Indie World - 15/12/2021 (Nintendo Switch) 14/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo vient d'annoncer la diffusion d'un nouvel Indie World ce mercredi 15 décembre 2021 à 18 heures. Dans son communiqué, la firme indique que cette émission d'une durée de 20 minutes permettra d'en savoir plus sur les jeux indépendants à paraître sur Nintendo Switch.Chaque émission Indie World réserve son petit lots de surprises : on est toujours friand des jeux disponibles "dès maintenant" que le programme nous permet de découvrir, parfois sortis de nulle part !On sait notre équipe de testeurs de l'extrême sur le qui-vive pour assurer les tests des petites pépites qui nous seront dévoilées ou présentées plus en détail demain, et on ne manquera bien sûr pas de couvrir l'événement demain soir pour vous faire part des projets les plus intéressants !En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour évoquer avec notre communauté grandissante quels sont les jeux que vous espérez découvrir demain !