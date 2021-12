Indie World : Sea of stars daté pour l'hiver 2022

Sea of stars a ouvert le bal de ce Indie World, le Direct consacré aux jeux indépendants. Les graphismes sont superbes et le titre s'annonce fort prometteur. C'est un RPG au tour par tour pour les combats, reprenant l'univers du précédent jeu du studio : The Messenger. D'ailleurs Sea of Stars est un préquel narratif de ce jeu mais vous pourrez y jouer sans avoir eu besoin de vous essayer à The Messenger.





Pourquoi cette référence à Chrono Trigger ?





D'une part le style graphique rappelle ce jeu mais nous avons également pour la base son le compositeur Yasunori Mitsuda, bien connu pour son travail sur Xenoblade Chronicles 2, Chrono Cross et justement Chrono Trigger. Une filiation évidente.







Lors de cette aventure, nous allons suivre le parcours de Valere et Zale qui aspirent à devenir des Guerriers du Solstice, mais nous aurons aussi la possibilité d'incarner en tout six personnages. Le titre reprend tous les ingrédients d'un RPG avec un système de combats au tour par tour, le fait d'appuyer sur le bouton d'action en synchronisation avec les animations permet d'augmenter les dégâts tout en réduisant ceux qui arrivent.

















Notre liberté d'action semble très importante : vous pouvez nager, grimper, sauter, monter sur des corniches, en traversant le monde de manière fluide grâce à un système de navigation basé sur l'expertise en matière de plates-formes qui s'affranchit du mouvement classique des tuiles. Et l'action n'est pas la seule activité proposée. Vous pourrez naviguer, cuisiner, pêcher, vous restaurer dans une taverne en écoutant une chanson ou en vous essayant au jeu local "Wheels".













Sea of Stars nous promet de rencontrer des dizaines de personnages et d'histoires originales, tantôt épiques, émouvantes ou loufoques. Le studio Sabotage a compiler tous les classiques du genre pour en tirer la quintessence.

Nous sommes heureux de voir que ce projet, financée très rapidement après une campagne Kickstarter, semble respecter toutes ses promesses. Sea of Stars s'annonce comme un titre à suivre impérativement.





Sea of Stars est annoncé pour l’hiver 2022 sur PC et Nintendo Switch mais d'autres versions consoles sont prévues un peu plus tard.