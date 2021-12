[Indie World] Aliisha : le Zelda-like indépendant pensé pour la coop

Galerie images 15/12/2021

Il est possible de jouer en solo (en incarnant séparément les deux sœurs) ou en coop locale (chacun incarnant l’une des deux sœurs sur sa console) et le lancement du jeu est prévu pour le printemps prochain.





Aliisha: The Oblivion of Twin Goddesses - Announce Trailer 15/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Durant l’Indie World s’étant déroulé ce soir, Nintendo a présenté Aliisha - The Oblivion of Twin Goddesses, un nouveau Zelda-like indépendant à l’esthétique de Zelda Breath of the Wild conçu spécifiquement pour la Switch et utilisant toutes les fonctionnalités de gameplay que la console propose.Ce jeu d’aventure et d’énigmes emmène le joueur vous invite à contrôler deux sœurs jumelles : Aisha et Lisha, qui vont explorer un temple ancien. Les deux sœurs possèdent chacune un gameplay unique, l’une avec motion gaming sur TV, l’autre avec le tactile de la Switch en mode portable pour contrôler le robot AMBU.