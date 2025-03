Joyeux anniversaire à la Nintendo DS : 20 ans ce 11 mars 2025 !

Nintendo face à un tournant stratégique

L’annonce et la confrontation avec la PSP

Un pari risqué qui dépasse toutes les attentes

Une révolution du jeu vidéo et de la communication

A ce moment-là Nintendo est à la croisée des chemin, Satoru Iwata, a pris les reines 3 ans auparavant de la firme de Kyoto, succédant à Hiroshi Yamauchi, devenant alors le premier président hors de cette illustre lignée familiale.C’est en 2003 que nous entendons parler pour la première fois de cette nouvelle machine, Satoru Iwata annonçant qu’ils préparent un nouveau produit de jeu à la fois unique et surprenant. Dès lors, des brevets commenceront à être observés, révélant des technologies de double écran dont un écran tactile, rappelant les très populaires Game & Watch Dual Screen des années 80.Le 20 janvier 2004, la Nintendo DS pour ce même Dual Screen sera donc annoncée officiellement, avec une présentation à l’E3 de la même année, Un E3 qui s’annonce comme un choc, Sony levant également le voile sur sa première console portable, la PSP, qui s’annonce alors comme un monstre de puissance, comparée à la Nintendo DS. Si sur le papier, le combat semble déséquilibré, Nintendo arrivera avec les arguments de poids à ce même E3.Présenté par un tout nouveau visage dans la firme, Reggie Fils Aimé, la console est annoncée avec du Wifi embarqué (une révolution pour l’époque), des jeux comme Metroid Prime Hunter, Super Mario 64, ou encore un tout nouveau Mario Kart jouable en ligne. Son écran tactile avec son stylet, sa rétrocompatibilité GBA, l’utilisation du double écran, intrigant l’audience, qui si elle est acquise à la conférence de presse, est loin d’enthousiasmer l’intégralité des observateurs.D’ailleurs, très vite, Nintendo confirme qu’il s’agit là d’un test du marché, d’un produit prototype dont le succès n’est pas forcément primordial pour l’avenir de la firme. Et pourtant, ce côté désuet, usant de technologie qui n’ont pas vraiment marché dans leurs fonctions premières parait comme novateur. Et la sortie sur chaque continent sera un succès. La suite, on la connait, 154,2 millions d’exemplaires vendus en quatre itérations de la machine : le modèle Tank, puis l’ultra populaire DS lite, la DSi et la DSi XL.La machine aura un succès tel qu’elle dépassera même l’univers des joueurs et ouvrant la porte d’un nouveau marché, le casual gaming en bouleversant les codes même de la communication. On se rappelle tous des publicités mettant en scène Line Renaud ou Alexandra Lamy jouant au programme d’entrainement cérébral du Professeur Kawashima, qui connaitra un succès planétaire. Cette communication ouvrira d’ailleurs la voie au succès futur de la Wii, en reprenant la communication autour du jeu convivial, familial et accessible.Sauf que contrairement à sa petite sœur sur console de salon, la DS réussira a fédérer joueurs comme non-joueurs grâce à une richesse de catalogue exemplaire, Wario Ware Touch, Mario 64 qui ouvre le bal ne sera que le début d’une longue lignée de best sellers. Deux épisodes de Zelda ou d’Advance Wars, un Starfox, les succès incroyables de Mario Kart DS ou du retour en fanfare de Mario en 2D avec New Super Mario Bros. Animal Crossing trouvera aussi son public, tout comme Rythm Paradise et sa publicité mettant en scène Beyoncé.Pour les gamers, on retrouvera notamment pour la première fois à l’international les anciens Dragon Quests avant un nouvel opus, le neuvième, qui connaitra également un succès comme la série n’en avait jamais connu auparavant. Enfin comment ne pas parler de la console sans parler des Pokémon qui connaitront un second souffle à ce moment-là avec pas moins de 4 opus canoniques dans le laps de vie de celle-ci, et que dire de l’essor de Level 5 avec Inazuma Eleven mais surtout les professeurs Layton qui finiront de servir une console qui laissera pour beaucoup des souvenirs gravés dans le marbre.