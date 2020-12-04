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Animal Crossing: New Horizons Disponible sur Switch depuis le 20/03/2020
News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

[Version 2026] Que faire le jour de la Fête des Œufs dans Animal Crossing : New Horizons ?

C'est la Fête des Œufs dans Animal Crossing : New Horizons alors nous vous proposons un petit guide de ce que vous devez faire ce jour-là dans le jeu : que faire durant la Fête des Oeufs ? C'est parti pour un guide comme on les aime !

News

J'ai tout mangé le chocolat !

Débutées le 29 mars 2026, les festivités de la Fête des Œufs arrivent à leur terme dimanche 5 avril avec une journée festive où Albin sera présent devant votre Bureau des Résidents pour vous donner les derniers éléments de cette fête. Toute la semaine, vous pourrez trouver de nombreux oeufs pour répondre aux demandes d'Albin, dimanche prochain.

Une semaine sous le signe de la Fête des oeufs

Si vous jouez à Animal Crossing à partir d'aujourd'hui, vous aurez deux surprises à découvrir au gré de vos déambulations sur votre île :
  • Dans la boutique, vous pourrez acheter un objet rare en lien avec cette célébration
  • Sur votre île, des oeufs sont cachés dans le sol, dans l'eau et dans les arbres.

Dimanche 5 avril 2026, avec Albin : mission construction !

On n'en est pas à notre première Fête des oeufs, alors sachez que tous les oeufs que vous allez collecter durant la semaine vous seront utiles pour réaliser plusieurs types de bricolages. On vous explique tout dans ce tutoriel ci-après, rédigé en 2020, année de la sortie du jeu.

Tout d’abord, sachez qu'il faudra que vous ayez réalisé tous les objets de la collection pour commencer dans les meilleures conditions cette journée. Après un court dialogue avec Albin, celui-ci vous donnera dans un premier temps la recette pour l’Arche Fête des Œufs qui vous demandera 2 Œufs de chaque type pour être réalisée.
Une fois cette dernière réalisée, Albin vous offrira le plan pour fabriquer un Ramponeau d’Albin. Ce dernier nécessite 4 Œufs de chaque type et nous vous conseillons d’en fabriquer directement deux exemplaires car vous en aurez besoin pour réaliser l’objet suivant.
En effet, après avoir fabriqué l’Arche Fête des Œufs et le Ramponeau d’Albin, Albin pour offrira un dernier plan, celui de la Baguette Fête des Œufs. Pour la concevoir, vous aurez besoin du Ramponeau d’Albin supplémentaire que nous vous avons conseillé de réaliser précédemment ainsi que 3 fragments d’étoile. Cette baguette a la même fonction que celle que vous pouvez fabriquer grâce à Céleste : changer de tenue facilement où et quand vous voulez.
Enfin, une fois toutes ses missions accomplies, donnez un exemplaire de chaque type d’œufs à Albin et il vous offrira un Panier Fête des Œufs. Une fois que vous avez récupéré ce dernier objet, vous pouvez considérer que vous avez terminé l’événement Fête des Œufs d’Animal Crossing : New Horizons. Si vous avez construit tous les objets demandés par Albin, vous aurez également en 2021 la surprise de recevoir une baguette Fête des Oeufs.
Sachez que si jamais il vous manque des exemplaires d’un type d’œufs, Albin pourra vous échanger 3 exemplaires d’un type contre 1 d’un autre. C’est notamment très pratique si comme moi vous avez énormément d’Œufs Boisés mais peu d’Œufs Aquatique.

Pour rappel, on se donne très vite rendez-vous pour de nouvelles festivités dans Animal Crossing : New Horizons car Nintendo a d’ores et déjà annoncé que nous fêterons le Jour de la Terre qui aura lieu le 22 avril prochain.

A lire aussi : notre test d'Animal Crossing new Horizons Switch

D'ici là, ne manquez pas la lecture de notre Guide Animal Crossing: New Horizons ainsi que celui sur la Fête des Œufs, riche en conseils et en techniques pour tirer le meilleur de vos sessions d'un jeu qui finalement ne manque pas d'objectifs !

Bonne Fête des Oeufs à tous !
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