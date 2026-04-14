Les développeurs de Tomodachi Life : Une vie de rêve lèvent le voile sur un projet au très long cours
Nintendo publie trois chapitres de "Les développeurs ont la parole" à deux jours de la sortie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses révélations valent le détour.News
- Nintendo publie le volume 21 de "Les développeurs ont la parole" en trois chapitres, consacré intégralement à Tomodachi Life : Une vie de rêve
- Le directeur Ryutaro Takahashi révèle que le développement a débuté dès 2017. Oui, cela représente près de neuf ans de travail
- Le système de contenu généré par les utilisateurs (CGU) constitue le cœur du projet, pensé pour offrir des possibilités quasi infinies
- Plusieurs anecdotes savoureuses émaillent l'interview : les pets de Mii, "Infos Mii" sauvé in extremis, playtests en famille, etc.
À moins de deux jours du lancement de Tomodachi Life : Une vie de rêve, Nintendo publie un tout nouveau volume (déjà le n°21) de sa série "Les développeurs ont la parole", cette fois en trois chapitres déjà intégralement traduits en français. Cinq membres de l'équipe y prennent la parole pour raconter neuf ans de développement d'un jeu qu'on aurait pu croire simple à faire. Spoiler : ça ne l'était pas !
- Ryutaro Takahashi de la division Entertainment Planning & Development, Production Group No.4
- Takaomi Ueno de la division Entertainment Planning & Development Department, Production Group No.4
- Naonori Ohnishi, Entertainment Planning & Development Department, Production Group No.4
- Daisuke Kageyama, Entertainment Planning & Development Department, Production Group No.4
- Toru Minegishi, Entertainment Planning & Development Department, Sound Management Group
Neuf ans pour une île de MiiLe directeur Ryutaro Takahashi, qui pilote la série depuis le premier opus, confirme que le développement a débuté aux alentours de 2017, dans la foulée du ralentissement de Miitomo. Neuf ans de travail, donc, pour un jeu de simulation de vie en apparence décontracté. L'origine du projet ? Le producteur Yoshio Sakamoto, nostalgique, confiant alors à Takahashi :
« J'aimerais que mes Mii puissent vivre encore tant de choses, mais je n'ai rien de plus à leur offrir. »C'est le genre d'anecdote qui dit tout sur l'état d'esprit qui a gouverné le projet du début à la fin.
Le pari du contenu généré par les joueursPlutôt que d'empiler des fonctionnalités sur l'existant, l'équipe a bâti le jeu autour du contenu généré par les utilisateurs (CGU), avec l'ambition d'en faire le "jeu à blagues internes ultime" à partager entre proches. L'équipe de développement s'en est elle-même servi pour créer des Pikmin en animaux de compagnie pour leurs propres Mii... Et c'est là que tout le concept s'est cristallisé, comme l'explique le directeur de la programmation Takaomi Ueno :
« Nous nous sommes dit que si nous, l'équipe de développement, pouvions plaisanter ainsi, alors les joueurs et joueuses pourront s'amuser au moins autant que nous avec leurs propres blagues internes. »
Des Mii qu'on ne touche pas à la légèreQuestion graphismes, l'approche retenue peut surprendre. Malgré la puissance de la Switch, les Mii n'ont pas été redessinés en profondeur. Le directeur artistique Daisuke Kageyama s'en explique : ne les voyant pas comme de simples avatars, mais comme des êtres dans lesquels les joueurs ont investi de l'affection, l'équipe a préféré retravailler chaque élément de leur design de fond en comble plutôt que de les changer. Le style adopté, très cartoon, "simple et animé", correspond d'ailleurs à la vision d'origine de Sakamoto pour le premier jeu.
Du côté du son, le directeur sonore Toru Minegishi (vétéran de Zelda et Splatoon) a dû résoudre un problème inattendu : le nouveau moteur de synthèse vocale de la Switch rendait les voix trop réalistes, trop humaines. Paradoxalement, ça ne sonnait plus comme des Mii. Il a donc intentionnellement appliqué un traitement pour les rendre plus robotiques, cherchant pendant des mois, selon ses propres mots, à "trouver le juste milieu" entre modernité et identité de la série.
L'anecdote qui résume toutLe chapitre 3 réserve un moment particulièrement parlant. La fonctionnalité "Infos Mii", qui imite un journal télévisé, avait failli être abandonnée faute de temps. Un jeune concepteur, ayant grandi avec la série, est alors monté au créneau, comme le raconte Takahashi :
« L'un des plus jeunes concepteurs a dit : "Sans Infos Mii, ce n'est plus un jeu Tomodachi Life ! Ça fait partie de l'âme des jeux." Ce concepteur est allé approcher différentes personnes pour trouver une solution réalisable, et a finalement établi un plan viable. »Et pendant que l'équipe débattait de fonctionnalités cruciales, elle trouvait aussi le temps de trancher des questions... autrement urgentes. Le débat interne sur les pets de Mii est authentiquement documenté dans l'interview : certains trouvaient ça hilarant, d'autres de mauvais goût. La flatulence a finalement été intégrée comme petite manie optionnelle. Et sur le travail de sound design qui a suivi,
Ueno lâche sobrement :
« On a fait tellement de prises. »
Les playtests en familleUne fois le projet suffisamment avancé, l'équipe a organisé des playtests principalement avec les familles des développeurs, leur demandant de passer environ une semaine à créer des Mii et à expérimenter le CGU. Les retours ont été très positifs et cela a été "un immense soulagement", selon Takahashi.
Mais les surprises n'ont pas manqué : l'enfant du directeur sonore Minegishi n'avait aucun intérêt pour les romances, tandis que celui d'Ohnishi était, lui, totalement absorbé par la vie amoureuse des Mii. Chaque joueur trouve sa propre façon de s'y perdre... C'est exactement ce que l'équipe espérait.
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Les développeurs ont la parole, Vol. 21 : Chapitre 1 (et chapitre 2, Chapitre 3)
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