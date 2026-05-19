Nintendo annonce Pictonico!, un jeu mobile qui transforme vos photos en mini-jeux
Co-développé par Intelligent Systems, Pictonico! transforme les photos de votre galerie en mini-jeux absurdes et tactiles. Sortie le 28 mai 2026 sur iOS et Android, avec un modèle économique sans gacha.News
- Pictonico! est un jeu mobile free-to-start co-développé par Nintendo et Intelligent Systems, disponible le 28 mai 2026 sur iOS et Android.
- Le concept : les photos de votre galerie (ou prises sur le vif) sont transformées en micro mini-jeux tactiles de quelques secondes, dans un style proche de WarioWare.
- Le téléchargement est gratuit avec quelques mini-jeux d'essai inclus. L'accès complet se débloque via deux packs payants (800 et 600 yens au Japon), pour un total de 80 mini-jeux.
- Nintendo précise que les photos ne sont jamais transmises à ses serveurs.
C'est l'annonce surprise du matin : Nintendo vient de dévoiler Pictonico! (ピクトニコ), un tout nouveau jeu mobile pour iOS et Android. Sortie dans neuf jours, le 28 mai 2026, et préinscriptions déjà ouvertes.
Le concept : vos photos comme terrain de jeuLe principe de Pictonico! tient en une idée : les visages présents dans vos photos deviennent les protagonistes involontaires de mini-jeux loufoques de quelques secondes. L'application pioche automatiquement dans votre galerie, détecte les visages, et les propulse dans des situations absurdes entièrement contrôlées via écran tactile. On retrouve par exemple l'obligation d'arracher un poil de nez à une maman en colère, de fermer la bouche à un enfant turbulent, ou d'aider son patron affamé à manger. Le tout se résout en quelques gestes, en quelques secondes, dans un enchaînement qui rappelle immédiatement WarioWare.
Il est aussi possible de prendre des photos à la volée lors d'une réunion entre amis pour les intégrer directement dans les mini-jeux, sans passer par la galerie. Voilà de quoi transformer n'importe quelle soirée en terrain d'expérimentations plus ou moins dignes.
Intelligent Systems aux commandesCo-développé avec Nintendo, Pictonico! porte la signature d'Intelligent Systems, le studio à l'origine de WarioWare, Fire Emblem et Paper Mario. La filiation avec WarioWare est assumée : le rythme, l'absurdité, les effets sonores, tout y est. Sauf le nom de Wario. On notera également qu'Intelligent Systems avait déjà contribué à la caméra Nintendo 3DS et à sa fonction de fusion de visages, ce qui fait de Pictonico! une extension naturelle de cet ADN "jeu avec tes propres photos".
Modèle économique : à l'ancienne, c'est-à-dire bienPictonico! est free-to-start : le téléchargement est gratuit et quelques mini-jeux sont accessibles sans débourser un centime. Pour débloquer l'intégralité du catalogue (jusqu'à 80 mini-jeux), deux packs sont disponibles à l'achat : le Vol. 1 à 800 yens et le Vol. 2 à 600 yens (les prix en euros ne sont pas encore officiellement confirmés). Pas de gacha, pas de monnaie virtuelle, pas d'énergie limitée : deux achats définis, point final.
Après les déboires de Nintendo sur mobile (arrêt de Dr. Mario World, Dragalia Lost, Miitomo), c'est un modèle nettement plus honnête qui est proposé ici. On se souvient que Miyamoto lui-même avait déclaré en 2023 que les apps mobiles ne seraient plus la voie principale pour les jeux Mario. Pictonico! ne porte pas le nom de Mario, et le message est clair : Nintendo mobile, oui, mais autrement.
Confidentialité et connexionDeux précisions officielles méritent d'être notées : une connexion internet permanente n'est pas requise pour jouer (uniquement au premier lancement et lors des achats), et Nintendo affirme explicitement que les photos utilisées ne sont jamais transmises à ses serveurs. Pour un jeu qui repose sur des photos personnelles, c'est un point qui peut rassurer (surtout après l'affaire Niantic qui a utilisé "nos" photos pour nourrir son IA avec Pokémon GO).
À lire aussi : Notre test de WarioWare: Move It!, le précédent jeu d'Intelligent Systems
Le site officiel en français est d'ores et déjà accessible. La sortie mondiale est prévue pour le 28 mai 2026.
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Source : Nintendo JP, Gematsu
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