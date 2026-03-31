Dossier Nintendo
Bilan annuel Nintendo au 31 mars 2026 : la Switch 2 réveille les comptes
Avec une année fiscale dopée par le lancement réussi de la Switch 2, Nintendo signe un exercice record. Décryptage chiffré et perspectives 2027 dans notre dossier annuel.Dossier
Chaque année, on attend les détails du rapport annuel de Nintendo avec une certaine impatience : on brasse des milliards de yens dans des tableaux Excel pour les convertir en milliards d'euros, et on essaie de comprendre s'il faut y trouver des signes d'inquiétude ou d'enthousiasme pour cette firme qu'on suit avec passion depuis tant d'années à PN. Cette fois, l'exercice de comparaison est piquant : il succède à une année 2024-2025 que nous avions qualifiée de transition, alors qu'on attendait la Switch 2 avec impatience. Un an plus tard, la nouvelle console a transfiguré les comptes, mais des nuages s'amoncellent sur l'horizon 2026-2027. On vous propose de plonger ensemble dans les chiffres officiels publiés ce 8 mai 2026 par Big N.
Les chiffres-clés de l'exercice 2025-2026Voici sans attendre les principaux chiffres communiqués par Nintendo pour la période courant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, convertis en euros au taux de 175 yens pour un euro retenu par Nintendo dans ses prévisions :
- Chiffre d'affaires : 2 313,051 milliards de yens, soit 13,217 milliards d'euros (hausse de 98,6 %)
- Excédent brut d'exploitation : 360,117 milliards de yens, soit 2,058 milliards d'euros (hausse de 27,5 %)
- Résultat d'exploitation : 542,196 milliards de yens, soit 3,098 milliards d'euros (hausse de 45,6 %)
- Bénéfice net distribuable après impôts : 424,056 milliards de yens, soit 2,423 milliards d'euros (hausse de 52,1 %)
- Bénéfice par action : 364,51 yens, soit 2,08 euros.
Une rentabilité dopée par la Switch 2, mais une marge sous pressionSi l'on regarde dans le détail, on remarque cependant que la marge brute (gross profit ratio) ressort à 39,3 %, contre 61 % un an plus tôt. C'est tout sauf un signal d'alarme : c'est la conséquence directe et logique d'une année de lancement de console, où le hardware nouvellement commercialisé pèse beaucoup plus lourd dans le mix produit, et avec une marge évidemment moins confortable que sur le software pur. La proportion de hardware dans les ventes plateforme dédiée passe ainsi de 43,7 % à 66,7 % sur l'année. Big N en profite pour rappeler que la marge sur les jeux first-party est restée au-dessus de 74 %, ce qui reste exceptionnel.
Côté investissements, Nintendo a poussé les feux sur la R&D avec 177,892 milliards de yens injectés (soit 1,016 milliard d'euros), contre 143,7 milliards de yens un an plus tôt. La firme a logiquement mis le paquet pour préparer le décollage de la Switch 2 et alimenter sa nouvelle ère. Les dépenses publicitaires explosent même de 67,1 % à 144,684 milliards de yens (827 millions d'euros), ce qui n'a rien d'étonnant quand on lance une console.
rachat massif d'actions en mars 2026 (99,927 milliards de yens, soit 570 millions d'euros, pour 11,43 millions d'actions ensuite annulées, représentant 0,88 % du capital). Big N a parallèlement relevé son dividende annuel à 219 yens (1,25 euro), contre 120 yens l'an passé, conséquence d'une nouvelle politique de redistribution annoncée en novembre 2025 (60% de payout consolidé).
Une année portée par les Million-sellersOn en a déjà longuement parlé dans notre analyse dédiée aux ventes de jeux publiée ce matin, mais le bilan software mérite un récapitulatif. La Switch 2 a écoulé 48,71 millions de jeux, dont 14,70 millions pour le seul Mario Kart World, qui s'impose comme le killer-app de la console avec un ratio attach proche de 74%. Donkey Kong Bananza (4,52 millions), Pokémon Legends : Z-A Édition Switch 2 (3,94 millions), Pokémon Pokopia (2,41 millions) et Kirby Air Riders (1,87 million) complètent le top 5 et toucheront probablement de nouveaux records dans les mois à venir.
Parlons aussi des ventes de consoles : la Switch 2 s'est écoulée à 19,86 millions d'unités sur ses dix premiers mois, et la Switch d'origine continue de vendre malgré sa neuvième année avec 3,80 millions de consoles supplémentaires (cumul 155,92 millions depuis 2017). Le tout porte le parc de joueurs actifs à 129 millions, un score stable par rapport à l'exercice précédent.
Une transition managériale silencieuseAu-delà des chiffres, le rapport annuel a livré une autre information importante : Takashi Tezuka, légende absolue de la maison et bras droit historique de Shigeru Miyamoto, quittera son poste d'Executive Officer le 26 juin 2026. À 65 ans, le co-créateur de Super Mario Bros. et The Legend of Zelda passe la main, dans une transition discrète comme Big N en a le secret.
Deux nouvelles nominations rejoindront le conseil d'administration : Yutaka Takenaga, jusqu'ici directeur senior de l'audit interne, et Chika Saka, professeur à la Kwansei Gakuin University. Furukawa, Miyamoto et le tandem Takahashi-Shibata-Shiota-Beppu restent à la barre, ce qui maintient la stabilité au sommet.
Côté communication financière, Big N a aussi déclaré 6,414 milliards de yens de pertes extraordinaires liées à un litige (sans plus de précision dans le communiqué) et un gain de 32,664 milliards de yens sur la cession de titres.
Du côté du cinéma, le film The Super Mario Galaxy Movie a démarré le 1er avril 2026 et dépassait déjà 800 millions de dollars de recettes mondiales en quatre semaines, ce qui devrait gonfler le segment IP pour l'exercice qui démarre. On imagine qu'on aime bien démarrer l'année dans ces conditions quand on est directeur financier chez Nintendo !
Nintendo en 2027 : prévisions pour l'exercice 2026-2027C'est ici que les choses se compliquent un peu. Au-delà des résultats spectaculaires de l'année écoulée, Big N a publié des prévisions étonnamment prudentes pour l'exercice qui s'achèvera le 31 mars 2027. Comme nous l'avions détaillé dans notre actualité du jour, Nintendo s'attend à un repli de 16,9 % des ventes Switch 2 en année 2, ce qui va à l'encontre des cycles habituels du marché des consoles. Récapitulons les estimations pour en garder une trace l'année prochaine et comparer les espoirs et la réalité :
- Chiffre d'affaires estimé au 31 mars 2027 : 2 050 milliards de yens, soit 11,714 milliards d'euros (baisse de 11,4 %) Excédent brut d'exploitation prévu : 370 milliards de yens, soit 2,114 milliards d'euros (hausse de 2,7 %) Résultat d'exploitation attendu : 430 milliards de yens, soit 2,457 milliards d'euros (baisse de 20,7 %) Bénéfice net : 310 milliards de yens, soit 1,771 milliard d'euros (baisse de 26,9 %) Bénéfice par action attendu : 268,90 yens, soit 1,54 euro
Le détail des volumes est aussi parlant : 16,50 millions de Switch 2 attendues (-16,9%), 60 millions de jeux Switch 2 (+23,2 %), 2 millions de Switch (-47,4 %) et 105 millions de jeux Switch (-23,3 %). Big N précise par ailleurs que la prévision intègre déjà un impact d'environ 100 milliards de yens (570 millions d'euros) lié à la hausse du prix des composants, en particulier la mémoire, et aux mesures tarifaires américaines.
Nintendo a officialisé en parallèle une hausse de prix mondiale de la Switch 2 et de la Switch d'origine au Japon. La Switch 2 passera à 499,99 euros en Europe le 1er septembre 2026, et l'ensemble de la gamme japonaise grimpera dès le 25 mai. Une décision qui contribue à expliquer la prudence des prévisions, et qui pèsera mécaniquement sur les volumes dans les mois à venir.
Pour atteindre ses objectifs, Big N peut compter sur un line-up intéressant en dépit de l'absence de licences majeures : Yoshi and the Mysterious Book le 21 mai, Star Fox le 25 juin, Splatoon Raiders le 23 juillet, Fire Emblem : Fortune's Weave dans le courant de l'année, et Pokémon Winds et Pokémon Waves en 2027.
Sources : Nintendo (PDF) et présentation officielle
C'est donc un bilan record que Nintendo nous propose pour clore cette année fiscale 2025-2026, avec un chiffre d'affaires presque doublé et un bénéfice net qui dépasse les 2,4 milliards d'euros. Une performance directement liée au succès du lancement de la Switch 2, qui a tenu toutes ses promesses commerciales sur les dix premiers mois. Mais au-delà du satisfecit, l'année qui s'ouvre s'annonce plus complexe : les hausses de coûts, les tarifs douaniers américains, la hausse de prix imposée et la concentration des ventes en année 1 vont mettre à rude épreuve la mécanique Big N. À Nintendo de transformer ce lancement historique en cycle de vie commercial sur le long terme, comme la Switch a su le faire en son temps. La firme a en tout cas les réserves financières, le vivier first-party et la fidélité communautaire pour relever ce défi. La prochaine échéance trimestrielle, attendue en août 2026, sera passionnante à scruter.
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