News Nintendo Switch 2 (Switch 2)
Switch 2 : déjà 19,86 millions vendues, mais une prévision en repli pour 2027
La Switch 2 réalise le meilleur lancement de l'histoire de Nintendo, mais la firme prévoit une deuxième année en repli. Voici les chiffres officiels et leur lecture.News
Résumé de cette actualité en 4 points :
C'est un résultat sans précédent que Big N vient de communiquer. Lors de son rapport annuel publié ce 8 mai 2026, Nintendo a confirmé que la Switch 2 avait écoulé 19,86 millions d'unités en seulement 10 mois de commercialisation, devenant la console au lancement le plus rapide de son histoire. Pourtant, l'entreprise tempère immédiatement l'enthousiasme avec l'annonce d'une prévision en repli pour son deuxième exercice.
Côté jeux, la Switch 2 a écoulé 48,71 millions d'unités sur l'exercice, soutenue par un line-up certes dense pour une année de lancement, mais sans locomotive comme un Mario 3D ou un Zelda. Mais ne nous plaignons pas car il y a eu du lourd pour cette première année : Mario Kart World mène la danse avec 14,70 millions d'unités, suivi de Donkey Kong Bananza (4,52 millions) et Pokémon Legends : Z-A version Switch 2 (3,94 millions). On reviendra plus en détail sur ces résultats logiciels dans une prochaine actualité dédiée.
Plus impressionnant encore, le parc Switch et Switch 2 cumulé compte 129 millions de joueurs actifs annuels, un chiffre stable par rapport aux deux exercices précédents. Sur le software Switch d'origine, on parle de 136,91 millions d'unités écoulées sur l'année, porté notamment par Pokémon Legends : Z-A (8,85 millions), Super Mario Galaxy 2 (2,76 millions) et Super Mario Galaxy (2,60 millions).
hausse de prix qui prendra effet le 1er septembre 2026 va inévitablement freiner certains achats, dans un contexte tendu dans bon nombre de pays en termes de pouvoir d'achat.
Nintendo reste tout de même optimiste : le cumul de 36,36 millions de Switch 2 vendues attendu pour le 31 mars 2027 est présenté comme "un niveau d'adoption solide pour la deuxième année après le lancement". Côté jeux, Big N prévoit même une progression à 60 millions d'exemplaires de jeux Switch 2 vendus, signe que la base installée devrait continuer de générer un engagement fort.
Pour la Switch d'origine, les chiffres parlent d'eux-mêmes : seulement 2 millions de consoles attendues sur l'exercice, mais 105 millions de jeux, ce qui démontre la longévité commerciale exceptionnelle de la console et le fait que ceux qui ont la console continuent d'acheter des jeux pour cette machine.
La prévision FY27 est en revanche plus prudente avec un chiffre d'affaires attendu à 2 050 milliards de yens (environ 11,7 milliards d'euros au taux de change retenu par Nintendo dans ses prévisions, soit 175 yens pour un euro) et un résultat net de 310 milliards de yens (environ 1,77 milliard d'euros).
Big N a intégré dans ses comptes un impact d'environ cent milliards de yens (570 millions d'euros) lié à la hausse du prix des composants (la mémoire, en particulier) et aux mesures tarifaires américaines. La prochaine année fiscale s'annonce donc comme un exercice d'équilibriste pour Nintendo, qui doit transformer un lancement historique en cycle de vie commercial sur le long terme.
Venez discuter de ces chiffres de vente en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Nintendo, Gematsu
- La Switch 2 atteint 19,86 millions d'unités écoulées en 10 mois
- Le sell-through sur sa première année fiscale est supérieur à celui de la Switch d'origine
- Nintendo prévoit 16,50 millions d'unités pour l'exercice 2026-2027, en baisse de 16,9 %
- Nintendo table sur un cumul de 36,36 millions de consoles au 31 mars 2027
C'est un résultat sans précédent que Big N vient de communiquer. Lors de son rapport annuel publié ce 8 mai 2026, Nintendo a confirmé que la Switch 2 avait écoulé 19,86 millions d'unités en seulement 10 mois de commercialisation, devenant la console au lancement le plus rapide de son histoire. Pourtant, l'entreprise tempère immédiatement l'enthousiasme avec l'annonce d'une prévision en repli pour son deuxième exercice.
Un lancement plus puissant que celui de la Switch d'originePour rappel, la Switch 2 est sortie le 5 juin 2025. Sur ses 10 premiers mois, elle a donc surperformé son aînée, qui n'avait écoulé "que" 15,05 millions d'unités sur sa première année fiscale complète (avril 2017 - mars 2018). Nintendo précise dans son matériel d'explication financière que le sell-through (les ventes aux consommateurs finaux, pas seulement le sell-in vers les revendeurs) est lui aussi supérieur à celui de la Switch sur la même période. Du jamais-vu pour Nintendo.
Côté jeux, la Switch 2 a écoulé 48,71 millions d'unités sur l'exercice, soutenue par un line-up certes dense pour une année de lancement, mais sans locomotive comme un Mario 3D ou un Zelda. Mais ne nous plaignons pas car il y a eu du lourd pour cette première année : Mario Kart World mène la danse avec 14,70 millions d'unités, suivi de Donkey Kong Bananza (4,52 millions) et Pokémon Legends : Z-A version Switch 2 (3,94 millions). On reviendra plus en détail sur ces résultats logiciels dans une prochaine actualité dédiée.
Une Switch d'origine qui tire toujours sa révérence en beautéDe son côté, la Switch première du nom continue d'exister, même si ses ventes hardware s'effondrent logiquement à 3,80 millions d'unités sur l'exercice (contre 10,80 millions un an plus tôt). Le total cumulé atteint désormais 155,92 millions d'unités vendues depuis 2017, ce qui en fait l'une des consoles les plus vendues de toute l'histoire du jeu vidéo, juste derrière la PlayStation 2.
Plus impressionnant encore, le parc Switch et Switch 2 cumulé compte 129 millions de joueurs actifs annuels, un chiffre stable par rapport aux deux exercices précédents. Sur le software Switch d'origine, on parle de 136,91 millions d'unités écoulées sur l'année, porté notamment par Pokémon Legends : Z-A (8,85 millions), Super Mario Galaxy 2 (2,76 millions) et Super Mario Galaxy (2,60 millions).
Pourquoi Nintendo prévoit une deuxième année en repliC'est l'élément qui surprend le plus à la lecture du rapport annuel : pour l'exercice fiscal qui s'achèvera le 31 mars 2027, Big N table sur 16,50 millions de Switch 2 vendues, soit 16,9 % de moins que cette année. Une projection à contre-courant des cycles habituels du marché des consoles, où la deuxième année dépasse généralement la première.
hausse de prix qui prendra effet le 1er septembre 2026 va inévitablement freiner certains achats, dans un contexte tendu dans bon nombre de pays en termes de pouvoir d'achat.
Nintendo reste tout de même optimiste : le cumul de 36,36 millions de Switch 2 vendues attendu pour le 31 mars 2027 est présenté comme "un niveau d'adoption solide pour la deuxième année après le lancement". Côté jeux, Big N prévoit même une progression à 60 millions d'exemplaires de jeux Switch 2 vendus, signe que la base installée devrait continuer de générer un engagement fort.
Pour la Switch d'origine, les chiffres parlent d'eux-mêmes : seulement 2 millions de consoles attendues sur l'exercice, mais 105 millions de jeux, ce qui démontre la longévité commerciale exceptionnelle de la console et le fait que ceux qui ont la console continuent d'acheter des jeux pour cette machine.
Une mécanique financière à plein régimeGlobalement, le bilan financier de Nintendo ressort très solide : un chiffre d'affaires record de 2 313 milliards de yens (en hausse de 98,6%), un résultat opérationnel de 360 milliards de yens et un résultat net de 424 milliards de yens. La part des ventes hors Japon atteint 76,9%, dont 40,4% en Amérique.
La prévision FY27 est en revanche plus prudente avec un chiffre d'affaires attendu à 2 050 milliards de yens (environ 11,7 milliards d'euros au taux de change retenu par Nintendo dans ses prévisions, soit 175 yens pour un euro) et un résultat net de 310 milliards de yens (environ 1,77 milliard d'euros).
Big N a intégré dans ses comptes un impact d'environ cent milliards de yens (570 millions d'euros) lié à la hausse du prix des composants (la mémoire, en particulier) et aux mesures tarifaires américaines. La prochaine année fiscale s'annonce donc comme un exercice d'équilibriste pour Nintendo, qui doit transformer un lancement historique en cycle de vie commercial sur le long terme.
Venez discuter de ces chiffres de vente en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Nintendo, Gematsu
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.