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Star Fox, Splatoon Raiders, Fire Emblem : le planning Big N
À l'occasion de son bilan annuel, Big N a confirmé son planning de sorties Switch 2 et Switch jusqu'en 2027. Voici la feuille de route officielle de ce qui nous attend.News
Résumé de cette actualité en 4 points :
Avec la publication de son bilan annuel ce 8 mai 2026, Nintendo a profité du document pour confirmer noir sur blanc le calendrier de ses prochaines sorties first-party. C'est l'un des plannings les plus denses publiés par Big N depuis longtemps, et il y a de quoi nourrir nos sessions de jeu sur Switch 2 jusqu'à fin 2027, et encore... on a certainement pas mal de surprises qui nous attendront encore l'année prochaine qui n'ont pas encore été annoncées.
Star Fox qui débarque, à la faveur d'un Star Fox Direct surprise organisé en pleine nuit. Big N a confirmé qu'il s'agissait bel et bien d'un remake de Lylat Wars (Star Fox 64), un retour très attendu pour la saga après plusieurs années de silence radio. Fox McCloud et son équipe vont retrouver l'écran à un moment stratégique pour la fin de l'exercice fiscal.
Vient ensuite Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer Édition Switch 2 le 16 juillet, puis surtout Splatoon Raiders le 23 juillet 2026. Ce spin-off nous emmènera dans l'archipel mystérieux de Spirhalite aux côtés d'Angie, Pasquale et Raimi, accompagné de nouveaux amiibo dédiés.
Pour 2027, deux nouveautés Pokémon ont été glissées dans le document : Pokémon Vents et Pokémon Vagues, au sujet desquels on n'a plus eu d'infos depuis le Pokémon Presents de février dernier.
Reste un nom à mentionner pour le 2 juillet 2026 : Rhythm Paradise Groove, sans doute l'un des derniers jeux first-party développés exclusivement pour la Switch d'origine. La saga musicale revient enfin après des années d'absence, et signe la fin du cycle Switch 1 en beauté.
prévisions de Nintendo qui table sur 60 millions de jeux Switch 2 vendus sur l'exercice à venir, contre 48,71 millions sur l'année qui vient de s'écouler. La feuille de route est posée. Reste à voir si les jeux seront au rendez-vous, dans un contexte tarifaire qui pourrait bien faire évoluer nos habitudes d'achat.
Et vous, qu'en pensez-vous ? Quels sont les jeux qui retiennent votre attention, autant du côté de Nintendo que des éditeurs-tiers ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Nintendo (et ici)
- La Switch 2 enchaîne avec Yoshi and the Mysterious Book le 21 mai, puis Star Fox et Splatoon Raiders cet été
- Fire Emblem : Fortune's Weave est confirmé pour 2026, Pokémon Vents et Pokémon Vagues arriveront en 2027
- La Switch d'origine accueillera Rhythm Paradise Groove le 2 juillet 2026
- Plusieurs sorties tierces majeures sont aussi listées par Nintendo dans son matériel d'explication financière
Avec la publication de son bilan annuel ce 8 mai 2026, Nintendo a profité du document pour confirmer noir sur blanc le calendrier de ses prochaines sorties first-party. C'est l'un des plannings les plus denses publiés par Big N depuis longtemps, et il y a de quoi nourrir nos sessions de jeu sur Switch 2 jusqu'à fin 2027, et encore... on a certainement pas mal de surprises qui nous attendront encore l'année prochaine qui n'ont pas encore été annoncées.
Switch 2 : un printemps et un été chargésLe départ est tiré dans moins de deux semaines. Yoshi and the Mysterious Book sortira le 21 mai 2026 sur Switch 2, premier jeu first-party majeur de l'exercice qui démarre. Le dinosaure vert nous embarque dans un grimoire vivant et introduit une nouvelle attaque rodéo. Bonne nouvelle : nos premières impressions étaient excellentes, et la sortie tombe pile avant la révision tarifaire japonaise du 25 mai.
Star Fox qui débarque, à la faveur d'un Star Fox Direct surprise organisé en pleine nuit. Big N a confirmé qu'il s'agissait bel et bien d'un remake de Lylat Wars (Star Fox 64), un retour très attendu pour la saga après plusieurs années de silence radio. Fox McCloud et son équipe vont retrouver l'écran à un moment stratégique pour la fin de l'exercice fiscal.
Vient ensuite Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer Édition Switch 2 le 16 juillet, puis surtout Splatoon Raiders le 23 juillet 2026. Ce spin-off nous emmènera dans l'archipel mystérieux de Spirhalite aux côtés d'Angie, Pasquale et Raimi, accompagné de nouveaux amiibo dédiés.
Fire Emblem en 2026, Pokémon Winds et Waves en 2027Pour la fin de l'année 2026, Nintendo confirme la sortie de Fire Emblem : Fortune's Weave, qui transporte la saga stratégique dans une Antiquité aux accents romains. Le titre n'a pas encore de date précise, mais une fenêtre 2026 reste ferme.
Pour 2027, deux nouveautés Pokémon ont été glissées dans le document : Pokémon Vents et Pokémon Vagues, au sujet desquels on n'a plus eu d'infos depuis le Pokémon Presents de février dernier.
Switch d'origine : la console refuse de tourner la pageSur Switch d'origine, le calendrier reste plus calme mais loin d'être désert. Plusieurs jeux sont déjà sortis depuis le début de l'exercice : Pokémon Champions le 8 avril 2026, l'application pour enfants "Hello, Yoshi!" le 9 avril, et Tomodachi Life : Une vie de rêve le 16 avril. Ce dernier a déjà écoulé 3,8 millions d'unités en deux semaines, comme nous le rappelions ce matin dans notre bilan jeux détaillé.
Reste un nom à mentionner pour le 2 juillet 2026 : Rhythm Paradise Groove, sans doute l'un des derniers jeux first-party développés exclusivement pour la Switch d'origine. La saga musicale revient enfin après des années d'absence, et signe la fin du cycle Switch 1 en beauté.
Du tiers en quantité sur Switch 2Big N a également listé dans ses documents d'explication financière les principales sorties tierces qui rythmeront l'année. Pragmata est déjà sorti le 17 avril 2026, il sera suivi par Indiana Jones et le Cercle Ancien le 12 mai, Tales of Arise : Beyond the Dawn Édition le 22 mai, Final Fantasy VII Rebirth le 3 juin, eFootball Kick-Off! le même jour, The Adventures of Elliot - The Millennium Tales le 18 juin et Granblue Fantasy : Relink le 9 juillet. Culdcept Begins est calé au 16 juillet. Pour la suite, on attend 007 : First Light (reporté à la fin de l'été), Orbital et Village in the Shade entre l'été et l'automne 2026, ainsi que Professor Layton : New World of Steam dans le courant de l'année.
prévisions de Nintendo qui table sur 60 millions de jeux Switch 2 vendus sur l'exercice à venir, contre 48,71 millions sur l'année qui vient de s'écouler. La feuille de route est posée. Reste à voir si les jeux seront au rendez-vous, dans un contexte tarifaire qui pourrait bien faire évoluer nos habitudes d'achat.
Et vous, qu'en pensez-vous ? Quels sont les jeux qui retiennent votre attention, autant du côté de Nintendo que des éditeurs-tiers ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Nintendo (et ici)
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