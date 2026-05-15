Test de GRIDbeat! un bon mélange de Tron et de jeu de rythme mais plutôt oubliable
Si vous êtes un crack en informatique et que vous aimez la musique, GRIDbeat! devrait vous faire passer un moment agréable.Test
Un monde informatique haut en couleursEn début de jeu, on choisit l’un des visages prédéterminés de notre hacker. Ce choix n’a pas spécialement d’importance puisqu’on ne verra pas sa tête de toute la partie.
En effet, on devient très vite un petit point qui se déplace sur diverses lignes de code lumineuses avec des néons autour de nous qui pulsent au rythme de la musique. Les couleurs très flashy donnent un effet rétro tandis que le système informatique, paraissant vivant, hostile et imprévisible, nous rappelle Tron à bien des égards.
Pour chaque niveau, les éléments semblent pulser au rythme de la musique donnant une impression de synchronisation entre visuel et sonore.
Il faut cependant souligner que le style de la musique est exclusivement électro. Un choix tout à fait cohérent par rapport à la nature du jeu. Mais il faut aimer car c’est particulier et cela ne plaira pas à tout le monde, même si on est féru de rythme.
Un gameplay simple mais difficileLes premiers niveaux nous expliquent comment évoluer sur les différentes lignes de code qui constituent de véritables labyrinthes.
En effet, le but de GRIDbeat! est de tout faire en rythme : les déplacements, les attaques, les esquives, les activations de mécanismes etc. Et c’est là que la véritable difficulté commence.
Chacune de nos actions, même un simple mouvement, doit être réalisée sur le bon tempo sous peine de pénalité immédiate. D’autant que les chemins sont de véritables labyrinthes semés de pièges et d’ennemis.
Au fur et à mesure qu’on progresse dans les niveaux du jeu, on se retrouve avec des variations de rythmes, des opposants plus difficiles à anticiper, des accès à ouvrir dans un certain ordre etc. Et si on se trompe trop souvent dans le tempo, c’est la désynchronisation et on est bon pour recommencer le stage au dernier checkpoint (ces derniers étant rares).
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