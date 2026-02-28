News Nintendo

Nintendo annonce avoir racheté pour 1,6 milliard d'euros de ses propres actions et n'entend pas en rester là

Nintendo annonce le rachat d’actions auprès de ses partenaires historiques pour environ 290 milliards de yens (1.6 milliard d'euros), tout en lançant un rachat pouvant atteindre 100 milliards de yens (545 millions d'euros) afin de stabiliser le marché.