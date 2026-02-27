Test de Cozy Caravan : Qu’il est bon de prendre son temps

Sur la route…

Aidez votre prochain… et celui d’après !

Adorables créatures

Les premières heures vous encouragent à faire de nombreux allers-retours qui peuvent parfois être redondant. En effet, vous ne pouvez porter plus de quatre ou cinq objets tant que vous n’avez pas upgradé votre sac. Heureusement, votre caravane est aussi un inventaire. Mais lors de l’exploration, il faudra soit faire des choix sur ce que vous allez emporter, soit prendre le temps de refaire le chemin plusieurs fois pour tout récupérer. C’est aussi là que le jeu vous encourage à prendre le temps. Mais cet avantage peut s’avérer un inconvénient par la redondance que cela implique, voire générer une certaine frustration de devoir sans cesse tourner en rond, malgré les rencontres et les personnages adorables et attachants.

Après Windbound, 5 lives studios nous fait voyager sur les routes d’une petite région fort jolie. Vous y incarnez un villageois, que vous allez pouvoir personnaliser. Petit chat ? Lézard ? Chien ? Le panel de possibilités est grand pour une personnalisation d’autant plus importante. Rapidement, comme souvent dans les cosy game, et plus encore dans les jeux de ferme, vous recevez une lettre d’une tante qui requiert votre aide. C'est bientôt la fête de la Communauté. Et cette Communauté a besoin de vous !Ni une, ni deux, vous montez dans la caravane, direction : ceux qui en ont besoin. Le jeu vous propose d’explorer, de discuter, d'aider, de récolter et de cuisiner. Votre but ? Rendre les gens heureux bien sûr ! Cozy Caravan est un jeu bienveillant (aussi appelé “wholesome game”). Tout est fait pour vous offrir une expérience de jeu fluide, douce et lente. Ici, vous allez prendre votre temps. Et tout vous y encourage. A bord de votre caravane, tirée par une abeille géante, vous allez sillonner les routes.Le jeu est rythmé par les différents jours de la semaine. Chacun se termine par un moment autour du feu, pendant lequel vous pouvez discuter avec votre compagnon de route. Puis, une fois à l’intérieur de la caravane, vous avez accès à de nombreux postes de travail. Ceux-ci sont accessible à n’importe quel moment, tant que vous n’êtes pas sur une route. Là, vous allez cuisiner, préparer de nouveaux plats, les stocker et aller vous reposer. Et chaque dimanche, votre caravane sera le théâtre du marché hebdomadaire, avec ses villageois qui viennent y chercher leur bonheur.De prime abord, vous pouvez avoir l’impression que le jeu vous encourage à être productif. Toute la semaine, vous allez sillonner les routes, récolter des fruits et des légumes, aider des gens qui vous donneront des ressources. Tout cela pour ensuite venir cuisiner ce qui vous permettra d’obtenir de l’argent ou plutôt du bonheur pour ensuite upgrader votre caravane. En réalité, le jeu vous offre le choix : celui de prendre votre temps et de ne pas vous presser. Le but affiché est de rendre heureuse votre communauté, pas de vous tuer à la tâche. Et pour cela, Cozy Caravan est plutôt bien fait. Car rapidement, vous allez vous rendre compte que l’enchainement des jours a assez peu d’importance, que vous pouvez vendre des pommes et non des tartes sur le marché, que ça fonctionnera tout aussi bien.Pour cuisiner, vous avez le droit à une succession de mini-jeux assez classiques dans le genre mais bien mis en place et fluide. Appuyer sur un bouton en rythme, tourner les joysticks… Que des choses que l’on a l’habitude de voir dans ce type de production.Côté maniabilité, le jeu est plutôt fluide. Il faudra peut-être un petit temps d’adaptation pour diriger votre caravane, celle-ci possédant parfois un poil d’inertie et une grande hitbox pour certains chemins tortueux. Les gâchettes vous permettent d’avancer et de reculer, et des indicateurs visuels à l’écran, devant votre abeille de trait, vous aideront à mieux circuler. Vous pourrez aussi explorer directement à pied, mais pas tout le temps. Les routes sont réservées à la caravane, vous devez donc atteindre une place ou un espace suffisamment sûr pour descendre.