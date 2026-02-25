Resident Evil Requiem : du grand survival-horror sur Switch 2
Retour gagnant pour Resident Evil sur Switch 2, pour le plus grand bonheur des joueurs Nintendo.Test
Une prouesse technique sur Switch 2Des questions légitimes se posent à l’annonce de ce nouvel opus : la Nintendo Switch 2 est-elle capable de faire tourner un triple A ambitieux sans sourciller ? Quelles concessions Capcom a dû faire pour garantir une expérience agréable au joueur nomade ? Tous les espoirs sont permis quand on connaît la qualité et la versatilité du moteur graphique RE Engine, largement utilisé par Capcom sur ces licences depuis bientôt 10 ans.
On note toutefois une réalisation assez inégale par moments, variant entre cinématiques in-game très réussies et certains éléments de décors ou d’inventaires vraiment vilains. Il est fort probable que Capcom ait été contraint de faire des choix de type qualité vs. performance - on ne peut pas tout avoir sur Switch hélas - mais nous considérons ici que les bons choix ont été faits pour une expérience de jeu optimale. Sans surprise, la version Switch 2 est la moins impressionnante visuellement face aux autres supports. Ce que nous retenons ici, c’est que les joueurs exclusivement Nintendo peuvent désormais mettre la main sur ce type de titre sans avoir à investir dans une console supplémentaire ou un PC de jeu.
Une ambiance suffocante maîtrisée de bout en boutLes points les plus sensibles étant abordés, penchons-nous sur un des gros points forts de Resident Evil Requiem : l’ambiance malsaine et les environnements dans lesquels vous allez évoluer. Il s’agit d’un point de vue plus subjectif, car il touche à la sensibilité de chaque joueur, mais autant le dire cash : si l’objectif de Requiem est de faire peur et de vous rendre mal à l’aise, le pari est rempli à 100%. Ma propre expérience de la saga se limite à la version originale de Resident Evil 4 sur GameCube.
C’est un étrange sentiment qui nous pousse à jouer pour découvrir les secrets qui se cachent derrière chaque porte, au détour d’un couloir, d’un escalier, ou au-dessous d’une trappe… Non mais quelle idée de se jeter à corps perdu au sous-sol d’une clinique avec pour seul matériel une minuscule lampe torche et un minuscule pistolet ? Vous l’aurez compris, Resident Evil Requiem est une expérience marquante, qui le sera d’autant plus si vous n’êtes pas un habitué du genre, le tout marqué par un sound design d’excellente facture et un doublage français réussi, propices à l’immersion et véritable déclencheur de doutes et de peurs.
Deux héros, deux approches du survival-horrorUne autre force de Requiem est l’équilibre malin qu’il impose au joueur entre les deux personnages principaux. D’un côté, vous incarnerez un nouveau personnage féminin, Grace Ashcroft. De l’autre, vous retrouverez une figure emblématique de la série Resident Evil : Leon S. Kennedy.
Si les mécaniques de gameplay restent globalement similaires entre les deux campagnes, leur approche diffère nettement. Avec Grace, la survie est au cœur de l’expérience. Son arsenal est très limité, ce qui vous obligera à éviter certains affrontements, à faire preuve de ruse face aux ennemis et à privilégier l’infiltration. Vous devrez régulièrement vous cacher, contourner les menaces et choisir vos combats avec soin. Éliminer quelques infectés restera néanmoins nécessaire, notamment pour récupérer leur sang. Ce sang vous permettra de fabriquer le matériel indispensable à votre progression : des munitions, des remèdes injectables en cas de difficulté, mais aussi des stabilisateurs et des stéroïdes afin d’améliorer vos capacités.
Pour couronner le tout, vous jouerez le personnage de Grace à la première personne, ce qui n’arrange en rien la situation (ou plutôt, ce qui renforce l’immersion, c’est vous qui voyez…). Par défaut, le jeu propose une vue à la première personne pour Grace, et à la troisième personne pour Léon, afin d’être au plus proche du type de gameplay qui les caractérise (immersion vs. action). Quant à Léon, et bien… le personnage est fidèle à son image : un brin provocateur, amateur de punchlines, et plutôt rentre-dedans !
Exploration, énigmes et gestion des ressources : l’ADN Resident EvilVotre progression dans Resident Evil Requiem ne sera pas de tout repos. Les phases d’infiltration et d’exploration pure sont légion : vous serez assisté d’une carte assez précise qui vous indiquera également la position de certains objets une fois les pièces traversées. Évidemment, se dresseront devant vous des portes fermées, des cadenas verrouillés, des coffre-forts inviolables et autres joyeusetés qui donneront lieu à un bon lot d’énigmes à résoudre.
En termes de contenu et d’accessibilité, Resident Evil Requiem propose une aventure assez longue : comptez une quinzaine d’heures pour venir à bout de l’histoire principale, ce qui le situe dans la fourchette haute de la série, assez proche du remake de Resident Evil 4 et largement au-dessus des deux derniers épisodes qui proposaient une aventure d’une dizaine d’heures.
