Super Mario Land 2 Disponible sur GB depuis le 28/01/1993
News Super Mario Land 2 (GB)

Super Mario de retour sur Nintendo Music !

Il faisait partie des incontournables à avoir sur la Game Boy au même titre que Tetris ou The Legend of Zelda : Link's Awakening. Découvrez quelle bande originale vient d'apparaitre sur Nintendo Music !

News
Dans une actualité très chaude avec l'arrivée du Pokemon Presents vendredi prochain et la surprise déjà annoncée de la ressortie de Pokemon Rouge Feu et Vert Feuille, un petit bijou de la Game boy pointe le bout de son nez moustachu ce matin.

Si vous avez grandi dans les années 90, votre mercredi était certainement réglé comme du papier à musique : petit déjeuner marqué par le traditionnel bol de chocapic aux pépites de chocolat, petit épisode de Dragon Ball Z du club dorothée, puis direction le cours de judo pour devenir le futur David Douillet.

Déjà affublé de votre kimono préféré, vous avez de l'avance, vous pouvez donc sortir votre Game Boy Grise déjà chargée de sa cartouche mythique aux couleurs de Super Mario Land 2. Ce jeu fait partie d'un triptyque sorti sur la console portable mais c’est certainement l’épisode qui marquera le plus une génération de joueurs entière.
Jaquette Super Mario Land 2 (Game Boy)
Retour 30 ans plus tard, Nintendo Music nous fait le plaisir de redécouvrir cette bande originale mythique qui a bercé notre enfance et résonne encore comme au premier jour. Sorti en 1992, Super Mario Land 2 met en scène pour la première fois le redoutable antagoniste de Mario, j'ai nommé Wario caractérisé par son regard diabolique qui prendra quelques années plus tard les commandes du troisième jeu de la licence.

Du côté de l'inoubliable bande originale, on retrouve Kazumi Totaka qui débutait après une maigre expérience sur Mario Paint. Celui -ci c'est ensuite illustré sur un autre bijou de la Game Boy : The Legend of Zelda : Link's Awakening mais également plus tard sur Luigi's Mansion, Pikmin 2 et plus récemment sur Animal Crossing : New Horizons. Totaka délivre une composition symbolique et se démarque par la création d’effets sonores repoussant les limites techniques de la Game Boy et sa maigre puce 8 bits.
Super Mario Land 2 sur Nintendo Music
Du coup, il est temps de se replonger dans ce voyage musical court mais profondément intense d'une trentaine de minutes pour 35 morceaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de Nintendo Music et qui sait ... de Pokemon ?
