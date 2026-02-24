Super Mario de retour sur Nintendo Music !
Il faisait partie des incontournables à avoir sur la Game Boy au même titre que Tetris ou The Legend of Zelda : Link's Awakening. Découvrez quelle bande originale vient d'apparaitre sur Nintendo Music !News
Si vous avez grandi dans les années 90, votre mercredi était certainement réglé comme du papier à musique : petit déjeuner marqué par le traditionnel bol de chocapic aux pépites de chocolat, petit épisode de Dragon Ball Z du club dorothée, puis direction le cours de judo pour devenir le futur David Douillet.
Déjà affublé de votre kimono préféré, vous avez de l'avance, vous pouvez donc sortir votre Game Boy Grise déjà chargée de sa cartouche mythique aux couleurs de Super Mario Land 2. Ce jeu fait partie d'un triptyque sorti sur la console portable mais c’est certainement l’épisode qui marquera le plus une génération de joueurs entière.
Du côté de l'inoubliable bande originale, on retrouve Kazumi Totaka qui débutait après une maigre expérience sur Mario Paint. Celui -ci c'est ensuite illustré sur un autre bijou de la Game Boy : The Legend of Zelda : Link's Awakening mais également plus tard sur Luigi's Mansion, Pikmin 2 et plus récemment sur Animal Crossing : New Horizons. Totaka délivre une composition symbolique et se démarque par la création d’effets sonores repoussant les limites techniques de la Game Boy et sa maigre puce 8 bits.
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.