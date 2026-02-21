Participez à la beta de Virtua Fighter 5 sur Nintendo Switch 2 !

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage - Nintendo Switch 2 Announcement Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Virtua Fighter est une légende des jeux de combat. Sorti il y a déjà 30 ans sur la Sega Saturn, il fait partie des pionniers en matière de versus fighting en 3D. A l'époque la concurrence était rude avec les Tekken, Toshinden ou encore Dead Or Alive sur Playstation. Avec un gameplay arcade, il s'est imposé tout naturellement dans les games center des quartiers branchés de Tokyo.Désormais, il ressort sur Nintendo Switch 2 avec un 5e épisode gonflé aux stéroïdes et aux modes de jeux online. La béta est d'ores et déjà disponible sur le Nintendo eShop. Pas besoin de se créer un compte, vous pourrez participer à plusieurs modes de jeux en ligne moyennant un abonnement à l'indispensable Nintendo Switch Online ou encore effectuer des combats solos en sélectionnant parmi la quinzaine de combattants disponibles. Cette beta est disponible jusqu’au mardi 24 février à 15 :59 CET et a le mérite d'être cross plateform avec les PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam.Nous n'allons pas y aller par quatre chemins, le premier essai de cette beta sur Nintendo Switch 2 est calamiteux. Les graphismes vous font directement replonger dans le début des années 2000 tandis que la maniabilité est plutôt hasardeuse.C’est aussi le rôle de cette beta, de remonter les avis du public mais on espère vivement qu'un effort sera fait de la part des développeurs pour optimiser à minima la réactivité des mouvements des combattants car on y perd le plaisir du jeu. Du coté des graphismes, prions pour qu’une upgrade graphique soit effectué dans le petit mois qui nous sépare de la sortie.Virtua Fighter 5 R.E.V.O World Stage sera disponible le 25 mars 2026. Espérons que d'ici-là, les développeurs de Sega-AM2 sauront rattraper les désagréments constatés sur cette beta !