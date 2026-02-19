Rechercher sur Puissance Nintendo
Animal Crossing: New Horizons Disponible sur Switch depuis le 20/03/2020
News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Animal Crossing: New Horizons passe en version 3.0.1 sur Switch et Switch 2

Une nouvelle mise à jour 3.0.1 est disponible pour Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch et Switch 2, avec de nombreux correctifs et quelques ajustements spécifiques à la nouvelle console.

News
La vie insulaire continue de s’affiner dans Animal Crossing: New Horizons. Nintendo vient de déployer la version 3.0.1 du jeu sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Cette mise à jour se concentre essentiellement sur des corrections de bugs apparus depuis l’arrivée de la version 3.0 et de l’édition Switch 2 le mois dernier.

Au programme, une série d’ajustements techniques qui visent à stabiliser l’expérience (le grand classique !), aussi bien sur la console d’origine que sur sa remplaçante. Les joueurs attentifs avaient notamment relevé quelques comportements étranges du côté de la boutique Nook ou lors de certaines interactions liées à la personnalisation de l’île. Nintendo corrige aujourd’hui le tir avec le déploiement de cette nouvelle version.

Animal Crossing : New Horizons : Version 3.0.1 (18 février 2026)

Voici le détail officiel de cette mise à jour.

Les mises à jour suivantes ont été apportées lors du jeu sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch :
  • Correction d'un problème où le jeu était plus lent que la normale après avoir quitté l'hôtel de l'île pour se retrouver à l'extérieur.
  • Correction d'un problème où, lorsqu'on demandait à Resetti de nettoyer l'île, les clôtures rangées ou stockées pouvaient se transformer en différentes personnalisations ou être dupliquées, et certains objets nettoyés pouvaient disparaître.
  • Correction d'un problème où Meli et Melo cessaient parfois de suivre le joueur à l'intérieur de la boutique Nook.
  • Correction d'un problème où des objets pouvaient sortir d'un rocher avant même que la pelle ne la touche.
  • Correction d'un problème où, après avoir joué avec un autre joueur sur une Rever'Ile, la rénovation ou le déménagement du domicile sur celle-ci pouvait devenir indisponible.
  • Correction d'un problème où la séquence d'installation de l'application Appareil photo pouvait se lancer lors de l'activation de la licence Créateur d'îles au bureau de Tom Nook.
  • Correction d'un problème d'affichage incorrect de certains articles dans le catalogue utilisé pour les studios photo et la décoration hôtelière.
  • D'autres ajustements et corrections ont été apportés afin d'améliorer l'expérience de jeu.

Les mises à jour suivantes ont été apportées sur la version Nintendo Switch 2 du jeu :
  • Correction d'un problème où les nuages proches de l'horizon pouvaient apparaître mal alignés à l'extérieur sur l'île, ce qui donnait un aspect anormal à certaines parties du ciel.
  • Intensité des vibrations de la manette ajustée pour correspondre au niveau ressenti lors du jeu sur Nintendo Switch.

En résumé...

Sur Nintendo Switch 2, deux correctifs supplémentaires ont donc été appliqués. Le premier concerne un souci d’alignement des nuages près de l’horizon, qui pouvait donner un rendu étrange à certaines portions du ciel. Un détail visuel qui n’échappera pas aux aspirants photographes de l’île ! Autre petite modification : l’intensité des vibrations de la manette a été ajustée pour correspondre au ressenti de la version Nintendo Switch. Ceux qui trouvaient les sessions de plongée ou de pêche un peu trop dynamiques devraient apprécier cet équilibrage.

Un suivi régulier depuis la mise à jour 3.0

Cette version 3.0.1 intervient quelques semaines après le déploiement de la mise à jour 3.0 gratuite et de l’édition Nintendo Switch 2 du jeu. Si cette dernière proposait quelques améliorations techniques et options supplémentaires, elle avait aussi introduit de nouveaux petits défauts corrigés aujourd’hui.
On constate donc que Nintendo continue d’assurer un suivi sérieux de son célèbre simulateur de vie insulaire, preuve que même plusieurs années après sa sortie initiale, le titre reste au coeur de toutes les attentions. Reste à voir si d’autres ajustements viendront encore enrichir le quotidien de nos habitants préférés... à moins que Nintendo ne soit en train de plancher sur une nouvelle version pour la Switch 2, histoire de remettre tous les compteurs à zéro après près de 6 ans d'aménagements passionnés !

Avez-vous déjà téléchargé cette mise à jour 3.0.1 ? Aviez-vous remarqué certains des problèmes mentionnés plus haut sur votre île ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : Nintendo via Nintendo Everything, NintendoLife
