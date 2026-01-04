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Pokémon Pokopia A paraître sur Switch 2 depuis le 05/03/2026
News Pokémon Pokopia (Switch 2)

Un jardin Pokémon Pokopia s'installe à Paris au niveau de la Gare Montparnasse

Un jardin dédié à l'univers de Pokémon Pokopia a été installé dans Paris pour les prochains mois.

News
Pokémon Pokopia est sorti il y a déjà un mois et la promotion autour du titre ne faiblit pas. Alors que le jeu occupe encore une bonne place dans le classement des meilleures ventes sur la Switch 2, The Pokémon Company a annoncé l'ouverture de jardins dédiés à l'univers du jeu un peu partout en Europe.

À Londres, à Berlin et à Paris, il est possible de visiter un petit jardin dans lequel nosu retrouvons quelques personnages du jeu de simulation de vie. Puissance Nintendo s'est rendu au niveau du jardin parisien, situé 80 avenue du Maine, juste à côté de la Gare Montparnasse, au niveau du centre commercial des Ateliers Gaîté.

Le petit jardin de quelques mètres carrés abrite quelques spécimen de Pokémon comme le Professeur Boldeneu et Ronflex Moussu mais aussi Queulorior Artiste :


La vedette est évidemment Pikapâle, situé dans sa propre Pokéball en verre,au milieu d'un parterre de fleurs !

Le jardin Pokémon Pokopia sera ouvert du 2 avril au 2 octobre 2026 !

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