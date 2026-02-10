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Level-5 Vision 2026 : la présentation se tiendra vendredi 10 avril à 14h

Level-5 a annoncé son showcase Vision 2026 Craftsmanship pour vendredi 10 avril à 14h heure française (21h au Japon), avec avec plusieurs jeux au programme, gardés secrets sous le thème de “l’artisanat”

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Résumé en 4 points :
  • Le showcase Level-5 Vision 2026 "匠" (Artisanat) se tiendra le vendredi 10 avril 2026 à 14h (heure française, soit 21h au Hapon), en direct sur YouTube.
  • Le PDG Akihiro Hino indique que le contenu est gardé entièrement secret pour ménager la surprise.
  • Plusieurs jeux sont attendus, dont Professor Layton and the New World of Steam et DECAPOLICE, annoncés lors des précédentes éditions.
  • D'autres titres comme Inazuma Eleven Re et Holy Horror Mansion pourraient également faire leur apparition.

Level-5 a officialisé la tenue de son prochain showcase, baptisé Level-5 Vision 2026 "匠" (Artisanat). La présentation sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube du studio japonais le vendredi 10 avril 2026 à 14h (heure française), soit 21h heure locale.

Le mystère entretenu par Hino-san

Le fondateur et PDG du studio, Akihiro Hino, a pris soin de ne rien dévoiler à l'avance :
Cette fois, tout le contenu est gardé complètement sous silence comme un secret, donc ce sera une agréable surprise le jour J.
La page officielle de l'événement confirme toutefois que plusieurs titres seront de la partie, sans plus de précision.

Les jeux attendus

Level-5 a plusieurs projets en cours depuis ses précédentes conférences Vision. On peut logiquement espérer des nouvelles de Professor Layton and the New World of Steam et de DECAPOLICE, tous deux annoncés mais toujours sans date de sortie confirmée.

Le remake Inazuma Eleven Re et le mystérieux Holy Horror Mansion figurent également parmi les titres pour lesquels on attend désespérément plus d'informations. On ne serait pas contre des DLC pour Fantasy Life i ou Victory Road, en tout cas on ne manquera pas de suivre cela en fin de semaine.

Comment assister à l'événement pour le voir en ligne ?

La présentation sera accessible directement sur la chaîne YouTube officielle de Level-5. Rendez-vous vendredi 10 avril à 14h pile sur la page officielle de l'événement pour découvrir le stream qui sera également sur YouTube.

Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord

Sources : Nintendo Everything, Nintendo Life, Push Square
Commentaires sur l'article

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Lilty501
Pitié qu'il y ait enfin Layton 7 et qu'on ait enfin une date de sortie pour ce dernier
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