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Un Monopoly Super Mario Galaxy Le Film annoncé, pour l'instant réservé aux USA

Une édition Monopoly inspirée de Super Mario Galaxy Le Film est annoncé aux Etats-Unis, sans confirmation pour la France, dans un contexte tendu chez Hasbro.

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Résumé de cette actualité en 4 points :
  • Un Monopoly basé sur Super Mario Galaxy Le Film est lancé
  • Le jeu est pour l’instant uniquement officialisé aux Etats-Unis
  • Aucune sortie française n’est confirmée à ce jour
  • Les sites Hasbro sont indisponibles suite à une cyberattaque

Un nouveau produit dérivé vient enrichir l’univers de Mario, mais sans certitude pour le moment pour les fans français. Une édition Monopoly inspirée de Super Mario Galaxy Le Film a été officialisée, mais cela concerne uniquement sur certains marchés comme les Etats-Unis.

À l’heure actuelle, aucune annonce ne confirme sa sortie en France, on devra donc laisser planer le doute sur sa disponibilité chez nous, tout en précisant que le Monopoly de Super Mario Bros Le Film avait bien fait l'objet d'une sortie en France : l'espoir est donc permis !
Monopoly Super Mario Galaxy Le Film par Hasbro

Un Monopoly aux couleurs de la galaxie… mais pas pour tous

Cette nouvelle version de Monopoly reprend les bases du célèbre jeu de société en y intégrant l’univers du film Super Mario Galaxy. Les joueurs peuvent y acheter des lieux emblématiques, collecter des Lumas et accumuler des pièces à la place des billets traditionnels.
Monopoly Super Mario Galaxy Le Film par Hasbro
Comme dans d’autres adaptations récentes, certaines mécaniques viennent dynamiser les parties. Bowser Jr. s’invite par exemple sur le plateau et peut perturber la progression des joueurs. Les étoiles de lancement remplacent les gares, tandis que plusieurs éléments sont directement inspirés du long-métrage.

Des clins d’œil nombreux à l’univers Mario Galaxy

Le jeu propose plusieurs pions emblématiques : la casquette de Mario et celle de Luigi, l’ombrelle de Peach, un Luma d’Harmonie, un œuf de Yoshi ou encore la lampe frontale de Toad. Les lieux présents sur le plateau incluent notamment l’Observatoire de la Comète ou différentes galaxies aperçues dans le film.
Monopoly Super Mario Galaxy Le Film par Hasbro
Hasbro a appris à adapter son jeu de société au gré de ses partenariats, et cette nouvelle déclinaison rappelle d'ailleurs les précédentes éditions Monopoly dédiées à Mario, notamment celle liée au film Super Mario Bros dont on parlait plus haut.

Hasbro touché par une cyberattaque en plein lancement

Cette annonce intervient dans un contexte délicat pour Hasbro. Depuis hier, plusieurs sites officiels du groupe sont indisponibles, conséquence d’un piratage informatique détecté fin mars.

L’entreprise a confirmé avoir subi une intrusion dans ses systèmes et a pris la décision de mettre hors ligne certaines infrastructures pour contenir la situation. Une enquête est en cours afin de mesurer l’impact de cet incident. En attendant, des perturbations sont possibles sur les services en ligne et le site officiel Monopoly est par exemple inaccessible à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Une sortie française encore incertaine

Si ce Monopoly Super Mario Galaxy Le Film est en approche sur certains marchés, les joueurs français devront patienter pour savoir s’il sera un jour localisé. Si les partenaires sous licence officielle Nintendo ont l’habitude de décliner leurs licences à l’international, aucune confirmation n’a été donnée pour cette édition précise.
Monopoly Super Mario Galaxy Le Film par Hasbro
Seriez-vous intéressé par une sortie française de ce Super Monopoly Galaxy ? Venez en discuter avec nous et partager vos attentes autour de cette adaptation. Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord

Sources : Screen Rant, Bleeding Cool, Le Figaro
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