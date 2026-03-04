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Un Monopoly Super Mario Galaxy Le Film annoncé, pour l'instant réservé aux USA
Une édition Monopoly inspirée de Super Mario Galaxy Le Film est annoncé aux Etats-Unis, sans confirmation pour la France, dans un contexte tendu chez Hasbro.News
Résumé de cette actualité en 4 points :
Un nouveau produit dérivé vient enrichir l’univers de Mario, mais sans certitude pour le moment pour les fans français. Une édition Monopoly inspirée de Super Mario Galaxy Le Film a été officialisée, mais cela concerne uniquement sur certains marchés comme les Etats-Unis.
À l’heure actuelle, aucune annonce ne confirme sa sortie en France, on devra donc laisser planer le doute sur sa disponibilité chez nous, tout en précisant que le Monopoly de Super Mario Bros Le Film avait bien fait l'objet d'une sortie en France : l'espoir est donc permis !
L’entreprise a confirmé avoir subi une intrusion dans ses systèmes et a pris la décision de mettre hors ligne certaines infrastructures pour contenir la situation. Une enquête est en cours afin de mesurer l’impact de cet incident. En attendant, des perturbations sont possibles sur les services en ligne et le site officiel Monopoly est par exemple inaccessible à l'heure où nous écrivons ces lignes.
sur notre serveur Discord
Sources : Screen Rant, Bleeding Cool, Le Figaro
- Un Monopoly basé sur Super Mario Galaxy Le Film est lancé
- Le jeu est pour l’instant uniquement officialisé aux Etats-Unis
- Aucune sortie française n’est confirmée à ce jour
- Les sites Hasbro sont indisponibles suite à une cyberattaque
Un nouveau produit dérivé vient enrichir l’univers de Mario, mais sans certitude pour le moment pour les fans français. Une édition Monopoly inspirée de Super Mario Galaxy Le Film a été officialisée, mais cela concerne uniquement sur certains marchés comme les Etats-Unis.
À l’heure actuelle, aucune annonce ne confirme sa sortie en France, on devra donc laisser planer le doute sur sa disponibilité chez nous, tout en précisant que le Monopoly de Super Mario Bros Le Film avait bien fait l'objet d'une sortie en France : l'espoir est donc permis !
Un Monopoly aux couleurs de la galaxie… mais pas pour tousCette nouvelle version de Monopoly reprend les bases du célèbre jeu de société en y intégrant l’univers du film Super Mario Galaxy. Les joueurs peuvent y acheter des lieux emblématiques, collecter des Lumas et accumuler des pièces à la place des billets traditionnels.
Des clins d’œil nombreux à l’univers Mario GalaxyLe jeu propose plusieurs pions emblématiques : la casquette de Mario et celle de Luigi, l’ombrelle de Peach, un Luma d’Harmonie, un œuf de Yoshi ou encore la lampe frontale de Toad. Les lieux présents sur le plateau incluent notamment l’Observatoire de la Comète ou différentes galaxies aperçues dans le film.
Hasbro touché par une cyberattaque en plein lancementCette annonce intervient dans un contexte délicat pour Hasbro. Depuis hier, plusieurs sites officiels du groupe sont indisponibles, conséquence d’un piratage informatique détecté fin mars.
L’entreprise a confirmé avoir subi une intrusion dans ses systèmes et a pris la décision de mettre hors ligne certaines infrastructures pour contenir la situation. Une enquête est en cours afin de mesurer l’impact de cet incident. En attendant, des perturbations sont possibles sur les services en ligne et le site officiel Monopoly est par exemple inaccessible à l'heure où nous écrivons ces lignes.
Une sortie française encore incertaineSi ce Monopoly Super Mario Galaxy Le Film est en approche sur certains marchés, les joueurs français devront patienter pour savoir s’il sera un jour localisé. Si les partenaires sous licence officielle Nintendo ont l’habitude de décliner leurs licences à l’international, aucune confirmation n’a été donnée pour cette édition précise.
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Sources : Screen Rant, Bleeding Cool, Le Figaro
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